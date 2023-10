Basket: Joel Embiid ha scelto, giocherà per gli USA a Parigi 2024

Alla fine, la scelta è arrivata. Joel Embiid sarà (se chiamato) un giocatore di Team USA alle Olimpiadi di Parigi 2024. Lo riporta con maggior dovizia di dettagli rispetto a tutti gli altri media Ramona Shelburne di ESPN, che narra anche come sono andate le cose negli ultimi giorni. Per il centro dei Philadelphia 76ers, dunque, la chance di unirsi a una squadra nella quale in tanti già sgomitano per entrare.

Secondo quanto riportato, questa mattina Grant Hill, il direttore esecutivo di Team USA, sarebbe stato informato della decisione alcuni giorni dopo che i due si sono segretamente incontrati per un’ora nel Colorado, dove i Sixers stanno effettuando il loro training camp.

Finisce così una lunghissima querelle cestistica nella quale Embiid avrebbe potuto rappresentare non meno di tre Paesi, dei quali ha il passaporto: il Camerun, che è quello di nascita (e ha un Preolimpico da affrontare), la Francia (Paese ospitante) e gli USA (il luogo nel quale vive dall’età di 16 anni (ora ne ha 29). Dalla Federazione francese era arrivato un ultimatum di far sapere entro il 10 ottobre le intenzioni.

La decisione legata agli States pare derivante dal fatto che voglia aiutare il team a stelle e strisce a ritornare al top del basket mondiale, dopo che è arrivato il quarto posto agli ultimi Mondiali nelle Filippine. In qualunque caso, si tratta di una decisione dagli effetti chiaramente di estrema pesantezza.

Foto: LaPresse