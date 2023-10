Basket: Trento, Venezia, Napoli e Milano vincono in Serie A

Si sono disputati questo pomeriggio quattro incontri del quarto turno della Serie A di basket e l’appuntamento più atteso era sicuramente quello di Casale Monferrato, dove scendevano in campo Tortona e Olimpia Milano. Ma andiamo con ordine e vediamo come sono andate tutte le sfide in programma.

OPENJOBMETIS VARESE – DOLOMITI ENERGIA TRENTINO 84-85

Vittoria di strettissima misura e in trasferta per il Dolomiti Energia Trentino che si impone a Varese. Match dalle mille facce quello di Varese, con i padroni di casa che dominano il primo quarto e scappano via chiudendo il periodo avanti 28-17. Nella seconda frazione di gioco, invece, è Trento a dettare i ritmi, a trovare i canestri e la difesa e con un controparziale di 25-16 manda le due squadre a riposo sul 44-42. L’equilibrio non si spezza nel terzo periodo, dove le due squadre fanno valere soprattutto il loro attacco e si va all’ultimo stop con Varese avanti solo 67-66. E il quarto quarto è una vera e propria battaglia punto a punto e a deciderla è il canestro di Prentiss Hubb a 10” dalla fine che vale il sorpasso e il successo per 85-84 per Trento.

TOP SCORER

VARESE – McDermott 21, Moretti 15, Brown 15

TRENTO – Alviti 18, Biligha 14, Hubb 14

NUTRIBULLET TREVISO – UMANA REYER VENEZIA 77-82

Vittoria esterna in rimonta per la Reyer Venezia, che a Treviso ribalta tutto grazie a un ottimo ultimo quarto che vale sorpasso e successo. Primo tempo dai due volti a Treviso, dove la Nutribullet parte decisamente meglio e scava subito un bel solco, ma nell’ultima parte del primo quarto Venezia trova i canestri di Brown e O’Connell e va al primo stop sotto 24-21. Non cambia lo spartito nel secondo quarto, dove sono sempre i padroni di casa a fare la partita e i veneziani a dover inseguire. Questa volta il break non è così netto da parte di Treviso, ma la Reyer non riesce a chiuderlo e si va al riposo sul 46-37 per la Nutribullet. I padroni di casa non riescono, però, a spingere e chiuderla nel terzo quarto, dove Venezia è più precisa al tiro, riduce il gap e va all’ultimo stop sotto 64-58. E negli ultimi 10 minuti crollano i padroni di casa di Treviso, che non trovano più la via del canestro e con un parziale di 11-20 la Reyer Venezia ribalta il match e si impone 82-77.

TOP SCORER

TREVISO – Harrison 15, Paulicap 11, Mezzanotte, Zanelli, Allen 9

VENEZIA – Tucker 17, Brown Jr 13, Simms 11

GEVI NAPOLI – HAPPY CASA BRINDISI 90-71

Match a senso unico, invece, a Napoli, dove la Gevi domina dal primo quarto e chiude in fretta la pratica Brindisi. È un primo tempo a senso unico quello al Pala Barbuto, dove la Gevi Napoli domina in attacco e chiude ogni spazio in difesa. Brindisi soffre, segna poco e il primo quarto si chiude con i padroni di casa avanti 21-14. Non rallentano i campani, continua a faticare l’Happy Casa anche nel secondo quarto, anche se dopo un avvio da 10-2 riescono a limitare i danni e si va al riposo sul 47-29. Match senza storia anche nel terzo quarto, dove Napoli non solo controlla, ma allunga ancora con uno Zubcic scatenato e si va all’ultimo stop con i padroni di casa avanti 72-45. Ultimi 10 minuti che sono garbage time e alla fine la Gevi Napoli si impone 90-71.

TOP SCORER

NAPOLI – Zubcic 24, Ennis 13, Sokolowski 12

BRINDISI – Morris 13, Johnson 12, Riismaa 12

BERTRAM DERTHONA TORTONA – EA7 EMPORIO ARMANI MILANO 75-79

Parte benissimo Milano, che limita al massimo i padroni di casa, che faticano da oltre l’arco e Olimpia che scappa subito via sul +10. Ma Tortona cambia marcia, finalmente trova le triple che non arrivavano e il primo quarto si chiude in equilibrio con Milano avanti 22-19. A inizio secondo quarto, però, torna a spingere la squadra di Ettore Messina, torna a soffrire tantissimo Tortona, che non trova la via del canestro per lunghi e infiniti minuti e l’EA7 torna in doppia cifra, ispirata da Melli e Pangos. Ancora una volta, però, Tortona nel finale riesce a richiudere parzialmente il gap e si va al riposo con Milano avanti 41-31. Avvio perfetto della Bertram a inizio ripresa, con un parziale di 11-0 che riapre totalmente i giochi e Tortona che passa in vantaggio. Milano sbanda, non riesce a rispondere e il Bertram allunga, ma due canestri perfetti di Tonut valgono il pareggio e alla fine si chiude il quarto sul 55-54 per Tortona. Nell’ultimo quarto parte meglio l’Olimpia, che con la difesa blocca Tortona, ma dopo il +4 per gli ospiti arrivano tre triple con Baldasso e Daum che riportano i padroni di casa sul +5. Torna sotto Milano e finale punto a punto, con due liberi di Shields che riportano Milano avanti a 32” dalla fine. Poi sbaglia l’attacco Tortona, Tonut strappa il rimbalzo e poi subisce fallo e fa 2/2 in lunetta per il +4 a 12” dalla fine e Milano si impone 79-75.

TOP SCORER

TORTONA – Weems 19, Daum 16, Dowe 12

MILANO – Poythress 14, Melli 14, Pangos 11

Credits: Ciamillo