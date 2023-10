Calcio femminile, le migliori italiane della quarta giornata di Serie A. Catena e Giordano fondamentali, bene Greggi

È terminata ieri fa la quarta giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. Nel weekend appena passato si sono disputate cinque partite e sono arrivate le le vittorie di Roma, Juventus, Sampdoria e Fiorentina, mentre si è conclusa con un pareggio a reti bianche la sfida tra Como e Milan. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa quarta giornata.

Michela Giordano (Sampdoria): nella vittoria per 2-0 della Sampdoria contro il Napoli c’è tanto della numero 67 delle blucerchiate. La classe 2002 è stata fondamentale sia nella prima rete, dove ha tirato in porta permettendo poi a De Rita di segnare dopo la ribattuta miracolosa di Bacic, sia nella seconda, dove ha trovato lei stessa la via del gol con un’ottima giocata.

Michela Catena (Fiorentina): prima la rete dell’1-0 di testa in tap-in, poi l’assist di tacco per il gol del 4-0 di Pauline Hamarlund. La prestazione della numero 10 della Viola è stata molto importante nella larga vittoria della Fiorentina contro il Pomigliano.

Giada Greggi (Roma): la Roma ha battuto l’Inter per 2-0 e parte del merito è sicuramente della numero 20 delle giallorosse. La centrocampista italiana ha portato in vantaggio le sue compagne con un mancino al volo ed ha dunque indirizzato la partita in favore della Roma, che poi è riuscita a trovare il raddoppio grazie all’autogol di Lisa Alborghetti.

Foto: LaPresse