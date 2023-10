NBA, risultati della notte (28 ottobre): Doncic e Curry dominano la notte, Spurs e Bulls all’overtime

Ben 11 le partite disputate in questa lunga notte di NBA, nella quale molto si è visto, come al solito, sebbene si sia appena agli inizi di una stagione che avrà fino ad aprile tantissimi momenti da ricordare. Andiamo però a scoprire quanto accaduto sui parquet a stelle e strisce.

Non c’è solo Nikola Jokic per i Denver Nuggets (2-0): nella vittoria per 108-104 sui Memphis Grizzlies (0-2), oltre ai 22 e 12 rimbalzi del serbo, ci sono anche i 22 di Jamal Murray e i 16 dalla panchina di Reggie Jackson a neutralizzare i 21 di Jaren Jackson, i 20 di Marcus Smart e i 16 di Derrick Rose. Bene anche i Detroit Pistons (1-1), che colgono contro gli Charlotte Hornets (1-1) la prima vittoria stagionale per 99-111 con il contributo di Alec Burks (24), tanta panchina e la doppia doppia da 14 e 17 di Jalen Duren. Dall’altra parte 20 di Terry Rozier e LaMelo Ball.

Per i New York Knicks (1-1) arriva un bel 120-126 contro gli Atlanta Hawks (0-2), propiziato in particolare dai 31 punti di Jalen Brunson e dai 26 di Julius Randle, che rendono inutili i 27 di DeAndre Hunter e i 18 con 12 assist di Trae Young. Buone notizie anche dai Boston Celtics (2-0): nel 119-111 sui Miami Heat (1-1) c’è la mano di Derrick White (28 punti) oltre a quelle di Jaylen Brown (27) e Jayson Tatum (22). Per gli Heat 28 di Tyler Herro e 27 di Bam Adebayo.

Sono due gli overtime che si vedono nella notte. In un caso, i San Antonio Spurs (1-1) riescono a prevalere sugli Houston Rockets (0-2) per 126-122. 25 i punti di Devin Vassell e 21 con 12 rimbalzi per Victor Wembanyama, entrambi decisivi nel supplementare. Per gli ospiti 25 e 14 rimbalzi di Alperen Sengun e 24 con 12 assist di Fred VanVleet. Nell’altro caso, appena un punto di differenza tra Chicago Bulls (1-1) e Toronto Raptors (1-1). Nel 104-103 la tripla decisiva la piazza Alex Caruso a poco più di 2″ dal termine, a coronare una giornata da 13 punti e altrettanti rimbalzi con DeMar DeRozan a quota 33. A nulla serve, per i canadesi, la tripla doppia da 22-10-10 di Scottie Barnes.

Gli Oklahoma City Thunder hanno (2-0) ragione per 108-105 dei Cleveland Cavaliers (1-1): la clamorosa prova da 43 punti di Donovan Mitchell finisce smorzata dai 34 di Shai Gilgeous-Alexander, nonché dalla palla persa dell’uno a favore dell’altro proprio negli istanti finali. Bene anche i Dallas Mavericks (2-0) sui Brooklyn Nets (0-2): il 125-120 finale è anche un ennesimo show di Luka Doncic, che con i suoi 49 e 10 rimbalzi oscura tutto quanto c’è attorno, compresi i 30 di Cam Thomas e i 23 di Spencer Dinwiddie.

Niente campo per Simone Fontecchio nella vittoria degli Utah Jazz (2-0) sui Los Angeles Clippers (0-2) per 120-118. La vera sfida è tra Lauri Markkanen e Paul George: il primo scrive 35 punti e 12 rimbalzi, il secondo 36, ma l’ultima parola l’ha Jordan Clarkson da tre punti. Gli Orlando Magic (2-0) battono i Portland Trail Blazers (0-2) per 97-102: 23 per Franz Wagner e 18 per Cole Anthony fanno la differenza contro i 24 di Shaedon Sharpe e i 14 con 15 rimbalzi di DeAndre Ayton.

Infine, i Golden State Warriors (1-1) battono per 122-114 i Sacramento Kings (1-1) per 114-122 grazie alla combinazione dei 41 punti di Steph Curry e del suo supporting cast, che impedisce ai 39 di De’Aaron Fox e ai 19 con 18 rimbalzi di Domantas Sabonis.

