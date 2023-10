Basket femminile, Eurolega 2023-2024: impegno in Ungheria per la Virtus Bologna

Dopo il brillante esordio casalingo contro il Polkowice, la Virtus Bologna sarà impegnata in Ungheria nella seconda giornata dell’Eurolega 2023-2024 di basket femminile. La squadra di coach Pierre Vincent affronterà il Serco Uni Gyor in una sfida che è sicuramente un ulteriore test per le V nere dopo il brillante inizio di stagione.

Una Virtus davvero eccellente finora, visto che è ancora imbattuta nelle partite disputate, con anche in bacheca già il primo trofeo della stagione con la vittoria in Supercoppa Italiana contro il Famila Schio. Due successi poi in campionato e poi quello nettissimo in Europa alla prima contro il Polkowice con un perentorio 90-69, dove la principale protagonista era stata Cecilia Zandalasini con 23 punti.

Arriva, invece, da una sconfitta il Gyor, battuto dopo un tempo supplementare per 93-92 dalle francesi del Villeneuve al termine di un match equilibratissimo. Una sconfitta maturata senza Diamond Miller, seconda stella assoluta del Draft 2023 e che è appena arrivata alla corte delle ungheresi. Attenzione massima anche sotto canestro con Kristine Anigwe, che all’esordio ha concluso con una pazzesca doppia doppia da 27 punti e 16 rimbalzi.

Queste le parole di coach Vincent in vista del match: “Abbiamo fatto una bella partita contro Polkowice, ma è una sola partita, dobbiamo continuare ad andare avanti. La squadra di Gyor è diversa, fortissima sotto canestro, ha un gioco veramente diverso. Sarà importante difendere sotto canestro e difendere i pick and roll. Gyor ha perso a Lille per un punto dopo un supplementare senza Diamond Miller, una stella della WNBA, che è appena arrivata. Hanno una squadra rinforzata ora, che giocherà la prima partita in casa di Eurolega e sarà una sfida per noi. Noi siamo concentrati e speriamo di vincere. Dobbiamo capire come giocare sotto canestro, Anigwe è un fenomeno sotto il ferro e dobbiamo controllarla. Non è tanto sugli screen che fa punti, ma lottando sotto ferro. Non abbiamo una lunga durissima per controllarla ma valuteremo chi schierare su di lei, lavoreremo sui giochi di pick and roll, il rimbalzo e il tiro da tre”.

Palla a due alle ore 18.00 per una Virtus Bologna che ha sicuramente ambizioni importanti in campo europeo e che è chiamata ad un test significativo proprio per valutare le sue prospettive. Il Gyor è una squadra pericolosa e che si è rinforzata moltissimo e che arriva al match di domani al gran completo. Servirà davvero la miglior Virtus.

Credit FIBA