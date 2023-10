Basket. Eurolega 2023: la Virtus Bologna cerca conferme dopo lo scorso anno. Obiettivo playoff alla portata delle V-nere, ma serve mantenere una costanza di risultati

Al pari dell’Olimpia Milano, anche la Virtus Bologna si presenta ai nastri di partenza dell’Eurolega 2023-2024. I bolognesi inizieranno il loro cammino europeo in casa giovedì 5 Ottobre, quando alla Segafredo Arena arrivano i lituani dello Zalgiris Kaunas – palla a due alle 20:30.

Le V-nere sono ritornate nell’èlite del basket europeo la scorsa stagione – grazie alla vittoria dell’EuroCup 2021-2022 – a quindici anni dall’ultima apparizione (2007/2008), venendo confermati anche per quest’anno a causa della rinuncia di Gran Canaria nonostante il successo in EuroCup che le avrebbe garantito il posto in Eurolega. A differenza del 2022-2023 la compagine bianconera è guidata in panchina da Luca Banchi, subentrato pochi giorni fa all’esonerato Sergio Scariolo: l’allenatore toscano ha confermato l’ottimo momento dopo il quinto posto al Mondiale con la Lettonia vincendo subito la Supercoppa Italiana. I bolognesi cercheranno sicuramente di migliorare la quattordicesima posizione della passata stagione (14-20 il record), lontana dagli standard a cui era abituata la società emiliana quando ad inizio anni Duemila arrivava spesso in fondo alla massima competizione continentale per club riuscendo anche ad alzare l’ambito trofeo di Campione d’Europa.

La società all’ombra delle Due Torri vuole quindi provare ad entrare almeno tra le prime otto, accedendo così alla post-season. Il rosterdi Luca Banchi è molto simile a quello che aveva a disposizione il suo predecessore Scariolo, nonostante le cessioni di due playmaker ‘estrosi’ come Nico Mannion (trasferitosi al Baskonia) e Milos Teodosic (ritornato in patria alla Stella Rossa di Belgrado) e la partenza del centro francese ‘Mam’ Jaiteh che potrebbero farsi sentire nel corso di un cammino lungo e tortuoso come quello in Eurolega. In cabina di regia Daniel Hackett ed Alessandro Pajola garantiscono assist ma anche solidità in difesa, coadiuvati dall’ala grande Tornike Shengelia – avvio stagionale micidiale per il georgiano tra Supercoppa Italiana e Campionato – e dal neo-arrivato Achille Polonara, mentre il ferro verrà controllato dall’esperto Bryan Dunston proveniente dall’Efes Istanbul. Marco Belinelli continua a mantenere un rendimento nonostante i 37 anni, mentre sul fronte ali confermato Jordan Mickey a cui darà sicuramente supporto il vice-Campione del Mondo serbo Ognjen Dobric. La Virtus Bologna dovrà però guardarsi dalla fitta concorrenza che si ritroverà di fronte nel corso della stagione, se vorrà scalare le posizioni per arrivare al termine di trentaquattro giornate tra le migliori otto che significa playoff: bisogna partire subito col piede giusto, cercando di giocarsela al meglio delle proprie possibilità anche contro corazzate del calibro di Real Madrid, Barcellona e Olympiacos Pireo.

Credit: Ciamillo