Calcio femminile, le migliori italiane della seconda giornata di Serie A: Girelli e Sabatino decisive, bene Giacinti

È terminata poco fa la seconda giornata della Serie A 2023-2024 di calcio femminile. In questi giorni si sono disputate cinque partite e sono arrivate le le vittorie di Roma, Milan e Juventus, mentre si sono concluse in parità le sfide Sassuolo-Pomigliano e Inter-Fiorentina. Lo spettacolo ovviamente non è mancato e come sempre sono scese in campo tante ragazze italiane. Andiamo quindi a scoprire le migliori tre azzurre (non in ordine) di questa seconda giornata.

Cristiana Girelli (Juventus): la Juventus ha sconfitto la Sampdoria per 4-1 e parte del merito va sicuramente alla numero 10. La nativa Gavardo ha prima servito l’assist per l’1-0 di Garbino e poi ha chiuso la partita con la rete del 3-1 al 66′, portandosi a due rete stagionali in campionato.

Daniela Sabatino (Sassuolo): l’attaccante neroverde ha regalato alle sue compagne il pareggio casalingo contro il Pomigliano grazie al goal di testa al 59′. Come Girelli, anche la nativa di Agnone è già arrivata a due timbri in due giornate (nella prima partita aveva segnato contro la Fiorentina). Il tutto a 38 anni: davvero niente male.

Valentina Giacinti (Roma): la numero 9 ha aiutato egregiamente la sua squadra nella larga vittoria (4-1) contro il Como. L’attaccante classe 1994 ha infatti realizzato la rete del 2-0, permettendo alle compagne di prendere un buon margine di vantaggio prima di dilagare.

Foto: LaPresse