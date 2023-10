Basket, Ettore Messina: “Una vittoria che ha mostrato la nostra mentale dell’Olimpia. Pangos? Impattante”

Un successo convincente maturato nel finale. L’Olimpia Milano si sblocca nell’Eurolega 2023-2024 battendo in casa, al Forum d’Assago, i greci dell’Olympiakos con il punteggio di 65-53.

Queste in conferenza stampa le parole dei tecnici delle squadre: Georgios Bartzokas ed Ettore Messina.

Georgios Bartzokas: “Congratulazioni all’Olimpia per la vittoria, in una partita importante anche se siamo solo all’inizio della stagione. Siamo stati evanescenti dal punto di vista offensivo e i soli 53 punti sono lì a dimostrarlo.

E’ stata una partita strana: a un certo punto ci siamo ritrovati in vantaggio 41-44, ma da quel momento in poi non siamo riusciti a trovare le energie e i tiri per lo sprint finale della partita. La difesa che abbiamo mostrato non è stata così male, ma non è bastata”.

Ettore Messina: “Prima di tutto devo dire che è stata una notte magica per il nostro club, visto l’omaggio dedicato a Gigi Datome e il record assoluto di presenze raggiunto da Kyle Hines. I tifosi sono stati splendidi e ci hanno dato la spinta decisiva per la vittoria.

Sulla partita? Abbiamo costruito buoni tiri, anche se alcuni li abbiamo sbagliati, la difesa ci ha tenuto in piedi, poi nel quarto quarto siamo riusciti ad affidare i tiri giusti alle mani giuste e questo ci ha permesso di mettere punti importanti a referti.

Nelle prime due partite stiamo mostrando una bella durezza mentale, abbiamo leader come Nick Melli che sono importantissimi. Pangos? Una partita molto impattante da parte sua, peraltro contro una difesa molto qualificata. E’ riuscito a dare ordine anche nei momenti di difficoltà: spero continui così.

Alti e bassi? Speriamo di eliminarli, questo potrebbe avvenire con il recupero degli infortunati, in particolare Baron e Maodo Lo. La squadra comunque sta mettendo in campo tutto quello che cercando anche delle variazioni nell’alternare azioni da fuori e azioni da dentro l’area”.

Prossima sfida in calendario per l’Olimpia fra due giorni: giovedì 19 ottobre, alle ore 20.45, in casa dei campioni in carica del Real Madrid.

Foto: Claudio Degaspari Ciamillo Castoria