Basket, Embiid sceglie Team USA per le Olimpiadi. Boris Diaw: “Si era proposto lui alla Francia”

Da dopo la mancata medaglia al Mondiale, gli Stati Uniti hanno deciso di fare sul serio. Lebron James ha già iniziato l’opera di convincimento in vista delle Olimpiadi di Parigi, con Kevin Durant, Steph Curry, Draymond Green ed Anthony Davis che hanno già dato il loro benestare per mettersi sull’aereo in volo per la Francia. L’ultimo innesto in ordine di tempo, che ha fatto parecchio discutere, è quello di Joel Embiid.

L’MVP dell’ultima stagione regolare, in forza ai Philadelphia 76ers, ha annunciato di aver scelto di difendere i colori statunitensi invece di quelli del Camerun, suo paese natale. E soprattutto, ha declinato la possibile convocazione della Francia, con cui aveva flirtato nell’ultimo anno prima della sua decisione. Ma dalla casa transalpina non fanno drammi, anzi.

Il GM della Nazionale Boris Diaw, con un passato importante in NBA (anello con i San Antonio Spurs di Gregg Popovich assieme a Marco Belinelli), ha parlato in conferenza stampa della scelta di Embiid, smentendo però di averlo corteggiato: “Si è proposto lui qualche anno fa e da allora non ha mai smesso di dirci che avrebbe voluto giocare per noi. Gli abbiamo chiesto di darci una risposta prima del 10 ottobre, Joel ci ha detto che aveva cambiato idea e di non voler giocare con noi. Eravamo ovviamente pronti ad accoglierlo, ma abbiamo preso atto del suo cambiamento“.

Intanto la Francia ha deciso di rimanere con Vincent Collet alla guida della Nazionale, nonostante la magra figura agli ultimi Mondiali: “Non abbiamo preso decisione in merito su nessuno, nemmeno su Collet – prosegue Diaw – Possiamo essere messi tutti in discussione. Abbiamo lavorato così ogni anno, ma al momento non è che così che va“.

