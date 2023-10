Basket, Brindisi cade in casa del Kalev/Cramo in Europe Cup

Si è appena conclusa a Tallinn, in Estonia, la partita tra il Kalev/Cramo e l’Happy Casa Brindisi, valevole per la seconda giornata della Fiba Europe Cup di basket. I pugliesi erano reduci dal ko all’esordio in casa contro Saragozza, mentre gli estoni erano all’esordio dopo il rinvio del match contro gli israeliani dell’Ironi Ness Ziona a seguito degli attentati di Hamas nel Paese.

Partono forte i padroni di casa, che nei primi minuti imbrigliano l’attacco di Brindisi e nella prima metà del quarto mettono a segno un parziale di 8-2. Si sbloccano i pugliesi, con in panchina per la prima volta alla guida della squadra Marco Esposito, con un canestro di Joonas Riismaa, mentre la tripla di Nathan Laszewski vale il -1 a poco meno di 4 minuti dal primo stop. Un botta e risposta da oltre l’arco mantiene il primo quarto equilibrato, ma negli ultimi 60 secondi un canestro di Laszewski e due liberi di Kyzlink portano l’Happy Casa avanti 16-13.

La crisi di inizio primo quarto si ripropone per Brindisi anche nel secondo periodo, dove dopo la tirpla di Kyzlink che vale il +6 il Kalev/Cramo cambia marcia. Si blocca l’Happy Casa in attacco, concede troppo agli avversari che mettono a segno un parziale di 8-0 per passare in vantaggio dopo meno di 3 minuti di gioco, e dopo il pareggio di Lombardi riallungano sul +7 poco dopo metà quarto. Soffre tantissimo Brindisi, che va anche sotto in doppia cifra a 2’30” dalla fine. Si scuote la squadra ospite nel finale con la tripla di Laszewski e i due liberi del solito Kyzlink per il 37-31 con cui si va al riposo lungo.

Il buon momento della squadra di Esposito continua anche a inizio ripresa, con un parziale di 9-0 che vale il sorpasso dopo due minuti di gioco. Ristabilito l’equilibrio, ora si lotta punto a punto, ma proprio negli ultimi 60 secondi del quarto Brindisi ha un nuovo blackout. Il canestro di Kovliar, la palla rubata di Toom e i suoi seguenti due liberi, un’altra palla persa dei pugliesi e canestro di Jurkatamm valgono, infatti, il 60-52 con cui si va all’ultimo stop e ospiti di nuovo obbligati a rincorrere.

Una giocata da tre punti di Jamel Morris riporta Brindisi a -5 a inizio ultimo quarto, ma le ennesime palle perse dagli ospiti non solo impediscono alla squadra di Esposito di ricucire il gap, ma la obbliga a commettere due falli e il Kalev/Cramo riallunga sul +9. Match che sembra andato per l’Happy Casa, ma ancora una volta i pugliesi tirano fuori l’orgoglio e la tripla di Xavier Sneed vale il nuovo -4. Si entra negli ultimi due minuti con Brindisi che insegue, cercando l’ultimo parziale per ricucire completamente il gap. Non entrano, però, le triple di Morris e Kyzlink e il contropiede firmato Jurkatamm chiude il match, con il Kalev/Cramo che si impone 76-70.

