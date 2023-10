Matteo Berrettini torna in campo a Stoccolma: gli avversari che troverà e le teste di serie

Tornare finalmente in gioco. Matteo Berrettini si sta preparando per il ritorno in campo e i suoi allenamenti si fanno sempre più intensi. Sarà il torneo indoor ATP250 di Stoccolma (Svezia) ad accogliere il romano, costretto nuovamente a fermarsi per il noto infortunio alla caviglia nel corso del secondo turno degli US Open 2023, opposto al francese Arthur Rinderknech.

Matteo ha dovuto nuovamente fare i conti con uno stop, saltando anche l’appuntamento di Coppa Davis a Bologna, dove comunque ha fatto sentire la sua presenza nel ruolo di “motivatore” in panchina. Una testimonianza chiara di quanto il classe ’96 del Bel Paese tenga alla competizione a squadre. Non è un caso che l’obiettivo di Berrettini sarà quello di arrivare al top della forma per Malaga (Spagna), sede delle Finals di Davis a fine novembre.

Prima di ciò, sarà necessario mettere minuti nelle gambe e l’unico modo è quello di giocare partite. La prima occasione è quella del BNP Paribas Nordic Open, in programma nella capitale svedese dal 16 al 22 di ottobre. Visti gli aggiornamenti in tabellone, Berrettini non dovrà affrontare le qualificazioni e sarà direttamente nel main draw.

Stockholm update:

OUT: 1 SE spot

IN: Berrettini

Next: Seyboth Wild — Entry List Updates (@EntryLists) October 11, 2023

Un torneo nel quale le otto teste di serie saranno: il danese Holger Rune (n.1), vincitore del torneo l’anno scorso, il francese Adrian Mannarino (n.2), l’olandese Tallon Griekspoor (n.3), lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina (n.4), l’argentino Sebastian Baez (n.5), il ceco Jiri Lehecka (n.6), l’americano Christopher Eubanks (n.7) e il britannico Daniel Evans (n.8). Un evento nel quale saranno da osservare con attenzione anche lo svizzero Stan Wawrinka, il russo Roman Safiullin e l’altro azzurro Lorenzo Sonego.

Foto: LaPresse