ATP Vienna, Jannik Sinner: “Ho più soluzioni nel mio gioco, contro Rublev sarà dura”

Jannik Sinner prosegue nella propria avventura a Vienna. Il tennista italiano si è imposto nei quarti di finale dell’ATP500 austriaco, regolando con il punteggio di 6-2 6-4 lo statunitense Frances Tiafoe. Una vittoria dal sapore di rivincita per Jannik dal momento che l’americano si era imposto due anni fa proprio sul veloce indoor di questo torneo.

Un ko difficile da accettare per il nostro portacolori, lasciatosi un po’ distrarre dall’imprevedibilità del suo avversario e dal modo di interagire con il pubblico. “E’ stata una partita difficile, ho giocato bene soprattutto i punti importanti contro un ottimo giocatore. Ho dovuto elevare il mio livello, sono riuscito a sfruttare le mie occasioni nel primo set e secondo set, servendo bene quando era davvero necessario“, ha raccontato Sinner ai microfoni di Tennis Tv.

“Mi sono sentito abbastanza bene in campo, spero di poter giocare contro Rublev ancora meglio, come devo fare. Andrey ha disputato un incontro incredibile contro Zverev e sarà dura“, ha aggiunto il 22enne nostrano. Per Jannik una stagione nella quale si sta dando seguito alla sua crescita in classifica, suggellata dal n.4 del mondo e dalla qualificazione alle ATP Finals di Torino.

“Spero di arrivare alle Finals al 100%. Sento di essere migliorato in questa stagione e ora, lentamente, le cose si stanno sistemando. Ho un paio di opzioni in più, a volte posso fare il serve&volley, a volte la palla corta e anche con l’uso dello slice ci sono dei miglioramenti. So che devo ancora crescere da questo punto di vista, ma è il motivo per cui sono qui. Non vedo l’ora di giocare contro Rublev, ma soprattutto di tornare a lavorare e di dare seguito a quanto sto facendo“, ha concluso Sinner.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Martin Steiger