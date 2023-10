ATP Basilea 2023, Rune batte Etcheverry e ora affronterà Auger-Aliassime in semifinale. Bene Hurkacz

È appena terminata la quinta giornata dell’ATP 500 di Basilea. Sul cemento indoor svizzero si sono disputati oggi tutti e quattro i quarti di finale e lo spettacolo non è assolutamente mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Vittoria non semplice per Holger Rune. Il danese (testa di serie n.1) ha infatti dovuto faticare per ben due ore e 42 minuti contro l’argentino Tomas Martin Etcheverry prima di riuscire a chiudere la partita al terzo match point con il punteggio di 6-1 3-6 7-6(6). Ora nel penultimo atto del torneo Rune dovrà vedersela con il canadese Felix Auger-Aliassime (n.6 del seeding), uscito vincitore dall’ultima sfida di giornata contro il russo Alexander Shevchenko con un sudatissimo 7-6(2) 3-6 7-6(1) dopo aver anche annullato un match point nel decimo game del terzo set.

L’altra semifinale che ha preso forma nella giornata odierna è quella tra Hubert Hurkacz e Ugo Humbert. Nei rispettivi quarti di finale di oggi, il polacco (n.4 del seeding) ha battuto in rimonta l’olandese Tallon Griekspoor per 6-7(6) 6-4 6-4 dopo due ore e 22 minuti di gioco, mentre il francese ha vinto contro il padrone di casa Dominic Stricker per 6-4 2-6 6-2 in un’ora e 58 minuti.

I RISULTATI DI GIORNATA

QUARTI DI FINALE

H. Rune (DEN) (1) – T. M. Etcheverry (ARG) 6-1 3-6 7-6

F. Auger-Aliassime (CAN) (6) – A. Shevchenko (RUS) 7-6 3-6 7-6

H. Hurkacz (POL) (4) – T. Griekspoor (NED) 6-7 6-4 6-4

U. Humbert (FRA) – D. Stricker (SUI) 6-4 2-6 6-2

SEMIFINALI

H. Rune (DEN) (1) – F. Auger-Aliassime (CAN) (6)

H. Hurkacz (POL) (4) – U. Humbert (FRA)

Foto: LaPresse