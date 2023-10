ATP Vienna 2023: Andrea Vavassori sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni

Dopo Lorenzo Sonego, anche Andrea Vavassori manca l’accesso al tabellone principale del torneo ATP 500 di Vienna. Il piemontese è stato sconfitto nel turno decisivo delle qualificazioni dall’austriaco Filip Misolic con il punteggio di 4-6 7-6 6-2 dopo due ore e mezza di gioco.

Purtroppo a Vavassori non sono bastati diciassette ace e 33 vincenti in questo incontro. Dall’altra parte Misolic ha ottenuto molti punti con la prima (78%), chiudendo anche con 37 vincenti.

Il match era iniziato bene per il piemontese, che ha ottenuto il break in apertura. Vavassori ha poi annullato anche due palle break nel game successivo, mantenendo il vantaggio. Il controbreak, però, arriva nel quarto gioco con Misolic che strappa il servizio all’italiano. Nel game successivo, però, Vavassori torna nuovamente avanti di un break e questa volta il piemontese conferma il break di vantaggio, andando a chiudere la prima frazione sul 6-4.

Nel secondo set Vavassori salva due palle break nel secondo gioco e poi altre tre nel quarto. Si prosegue poi seguendo l’andamento dei turni al servizio e si arriva al tie-break. Misolic parte fortissimo e sale sul 4-0, ma l’azzurro rimonta e pareggia sul 5-5. Purtroppo l’austriaco chiude il parziale per 7-5 e il match scivola al terzo set.

L’austriaco strappa subito il servizio all’azzurro in apertura di terzo set. Misolic salva anche una palla dell’immediato controbreak. Vavassori rischia di andare sotto per 0-3, ma alla fine il secondo break dell’austriaco arriva nel settimo gioco, con il numero 181 del mondo che si porta sul 5-2. Misolic chiude sul 6-2 e stacca il biglietto per il tabellone principale di Vienna.

Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer