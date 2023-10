ATP Stoccolma 2023, Gael Monfils batte Kotov in finale e torna a vincere un titolo dopo quasi due anni

Esulta Gael Monfils all’ATP 250 di Stoccolma 2023. Sul cemento indoor svedese, il francese (n.140 al mondo) va sotto di un set in finale contro il russo Pavel Kovot (n.109 del ranking), ma poi reagisce e si impone con il risultato di 4-6 7-6(6) 6-3 dopo due ore e 38 minuti di gioco. Il transalpino torna così a conquistare un titolo a distanza di quasi due anni dall’ultima volta (prima d’oggi l’ultimo torneo vinto era stato l’ATP di Adelaide 2022). In generale si tratta del 12° trofeo vinto dal 37enne Monfils, che da domani sarà il nuovo numero 90 al mondo.

Kotov comincia meglio e si porta rapidamente sul 3-1, prima di volare sul 5-2 grazie al secondo break. Monfils non ci sta e reagisce, annullando tre set point nell’ottavo gioco e trovando poi il 4-5, ma il suo avversario non si intimorisce e nel decimo gioco chiude il set con il 6-4.

Il secondo parziale è diverso rispetto al primo: i due tennisti alzano sensibilmente le percentuali al servizio e si arriva sul 5-5 senza palle break da ambo le parti. Poi il russo sale sullo 0-40, ma subito dopo Monfils si rialza con cinque punti di fila che gli consentono di salire sul 6-5. Nel dodicesimo gioco Kotov non trema e porta il set al tie-break. Qui il transalpino fa valere la sua classe e sale sul 6-4, procurandosi dunque due set point. Kotov li cancella, ma poi non può niente sul terzo sul 6-7: il secondo parziale va così a Monfils e la partita si sposta al terzo set.

Galvanizzato dal pareggio nel conto dei parziali, il transalpino inizia con grande grinta il terzo set e vola velocemente sul 3-1. Poi il francese ha anche la possibilità di allungare sul 4-1, ma Kotov annulla tre palle break e rimane in partita con il 2-3. Nonostante la grossa possibilità d’allungo sprecata, Monfils tiene alta la concentrazione e riesce a vincere due game di fila, portandosi dunque sul 5-2 con doppio break di vantaggio. Nell’ottavo gioco Kotov ha un ultimo sussulto con il match point annullato e il controbreak, poi Monfils non vacilla in un momento importantissimo e si aggiudica la vittoria grazie al 6-3 del terzo set.

Foto: LaPresse