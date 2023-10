ATP Tokyo, Taylor Fritz e Casper Ruud le prime teste di serie. Zverev e Shelton presenti, nessun italiano al via

Prosegue la sequenza dei tornei asiatici nel circuito ATP e il 500 di Tokyo rappresenta indubbiamente un altro evento da tenere in grande considerazione. Non ci saranno tennisti italiani al via, visto che Jannik Sinner tornerà in campo, ad esempio, a Vienna nella settimana successiva a quella che sta per arrivare.

Un torneo quello nipponico in cui il californiano Taylor Fritz e il norvegese Casper Ruud, testa di serie n.1 e n.2, si giocheranno le loro chance di qualificarsi alle ATP Finals a Torino. Fritz avrà un primo turno impegnativo, visto che l’avversario sarà il britannico Cameron Norrie, mentre il norvegese se la vedrà contro la wild card, Yosuke Watanuki.

Numerosa la presenza statunitense, considerando Tommy Paul, Frances Tiafoe e Ben Shelton. Dopo i quarti di finale centrati a Shanghai, con la prestigiosa vittoria contro Sinner negli ottavi, “l’esplosivo” Ben sarà una delle attrazioni al pari di altri che vorranno mettere fieno in cascina in classifica. Il riferimento è al tedesco Alexander Zverev (n.3 del seeding) e all’australiano Alex de Minaur (n.4 del seeding)

TABELLONE ATP500 TOKYO 2023

(1) Fritz, Taylor USA vs Norrie, Cameron GBR

(WC) Mochizuki, Shintaro JPN vs Etcheverry, Tomas Martin ARG

(WC) Shimabukuro, Sho JPN vs Qualifier

Popyrin, Alexei AUS vs (7) Khachanov, Karen RUS

(4) de Minaur, Alex AUS vs Qualifier

Cerundolo, Francisco ARG vs Schwartzman, Diego ARG

Zhang, Zhizhen CHN vs Hurkacz, Hubert POL

Karatsev, Aslan RUS vs (6) Tiafoe, Frances USA

(5) Paul, Tommy USA vs Altmaier, Daniel GER

McDonald, Mackenzie USA vs Purcell, Max AUS

Shelton, Ben USA vs Qualifier

Thompson, Jordan AUS vs (3) Zverev, Alexander GER

(8) Auger-Aliassime, Felix CAN vs Vukic, Aleksandar AUS

Ofner, Sebastian AUT vs O’Connell, Christopher AUS

Nishioka, Yoshihito JPN vs Qualifier

(WC) Watanuki, Yosuke JPN vs (2) Ruud, Casper NOR

Foto: LaPresse