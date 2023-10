GTWC Europe, Q1 Zandvoort: Audi davanti con Feller, 15° Valentino Rossi

Tresor Orange 1 Audi #40 ottiene la pole-position per race-1 del Fanatec GT World Challenge Europe Powered by AWS Sprint Cup a Zandvoort. Ricardo Feller, elvetico presente in pista ed in lotta per il titolo con il nostro Mattia Drudi, recupera un punto in campionato alla Mercedes #88 di Akkodis ASP di Raffaele Marciello/Timur Boguslavskiy, auto che questo pomeriggio scatterà dalla terza posizione.

L’ex campione dell’ADAC GT Masters ha fatto la differenza contro il cronometro abbattendo il riferimento di Laurin Heinrich (CLRT Porsche #44) e del già citato Marciello, protagonisti che non hanno potuto provare a migliorarsi nel giro finale in seguito ad un incidente nel secondo settore da parte della Lamborghini #18 del GSM AB1 GT3 Team.

Andrea Caldarelli (VSR Lamborghini #60), Dries Vanthoor (WRT BMW #32), Frédéric Vervisch (Comtoyou Audi #12), Albert Costa (Emil Frey Racing Ferrari #69) e Christian Klien (JP Motorsport McLaren #111) seguono nell’ordine, mentre dobbiamo scendere in 15a posizione per trovare Valentino Rossi.

La leggenda delle due ruote, presente in pista con WRT BMW #46, partirà nel cuore dello schieramento alle spalle di Dinamic GT Porsche #54 e Comtoyou Audi #21, vettura che scatterà in pole nella specifica classifica riservata alla Gold Cup.

CLASSIFICA Q1 ZANDVOORT GTWC EUROPE

1 40 PIT PRO 1 Tresor Orange 1 FELLER, Ricardo Audi R8 LMS GT3 EVO II 7 56.052 1:05.155 1:00.916 3:02.123 1:32.290 2

2 44 PIT PRO 2 CLRT HEINRICH, Laurin Porsche 911 GT3 R (992) 8 0.289 0.289 54.919 1:06.182 1:32.579 2

3 88 PIT PRO 3 AKKODIS ASP Team MARCIELLO, Raffaele Mercedes-AMG GT3 EVO 9 0.449 0.160 44.443 1:04.116 59.509 2:48.068 1:32.739 2

4 60 PIT PRO 4 VSR CALDARELLI, Andrea Lamborghini Huracan GT3 EVO 2 9 0.489 0.040 31.608 33.125 51.725 1:56.458 1:32.779 2

5 32 RUN PRO 5 Team WRT VANTHOOR, Dries BMW M4 GT3 7 0.540 0.051 1:07.146 1:04.737 1:32.830 1

6 12 PIT PRO 6 ComToYou Racing VERVISCH, Frederic Audi R8 LMS GT3 EVO II 9 0.546 0.006 49.017 1:04.836 1:00.293 2:54.146 1:32.836 2

7 69 PIT PRO 7 Emil Frey Racing COSTA, Albert Ferrari 296 GT3 8 0.551 0.005 31.519 48.497 1:00.055 2:20.071 1:32.841 3

8 111 PIT PRO 8 JP Motorsport KLIEN, Christian McLaren 720S GT3 EVO 11 0.738 0.187 31.838 54.591 1:02.033 2:28.462 1:33.028 2

9 14 PIT PRO 9 Emil Frey Racing LAPPALAINEN, Konsta Ferrari 296 GT3 8 0.829 0.091 31.672 33.442 44.491 1:49.605 1:33.119 4

10 99 PIT Silver 1 Tresor Attempto Racing AKA, Alex Audi R8 LMS GT3 EVO II 8 0.837 0.008 31.697 33.587 56.988 2:02.272 1:33.127 2

11 25 PIT PRO 10 Sainteloc Junior Team NIEDERHAUSER, Patric Audi R8 LMS GT3 EVO II 7 0.904 0.067 31.649 44.381 1:00.050 2:16.080 1:33.194 2

12 159 PIT PRO 11 Garage 59 KJAERGAARD, Nicolai McLaren 720S GT3 EVO 9 0.949 0.045 32.485 53.000 1:00.564 2:26.049 1:33.239 2

13 21 PIT GOLD 1 ComToYou Racing MAGNUS, Gilles Audi R8 LMS GT3 EVO II 8 1.068 0.119 31.815 45.630 1:00.153 2:17.598 1:33.358 2

14 54 PIT PRO 12 Dinamic GT ENGELHART, Christian Porsche 911 GT3 R (992) 9 1.102 0.034 31.806 33.348 48.255 1:53.409 1:33.392 2

15 46 PIT PRO 13 Team WRT ROSSI, Valentino BMW M4 GT3 7 1.141 0.039 48.722 1:06.169 1:03.586 2:58.477 1:33.431 2

16 77 PIT Silver 2 Haupt Racing Team LOVE, Jordan Mercedes-AMG GT3 EVO 9 1.210 0.069 44.636 1:04.913 1:00.998 2:50.547 1:33.500 2

17 30 PIT GOLD 2 Team WRT KRÜTTEN, Niklas BMW M4 GT3 9 1.248 0.038 31.872 48.212 1:00.119 2:20.203 1:33.538 2

18 31 PIT PRO 14 Team WRT NEUBAUER, Thomas BMW M4 GT3 8 1.266 0.018 48.550 1:04.507 59.647 2:52.704 1:33.556 2

19 11 PIT PRO 15 ComToYou Racing LEGERET, Lucas Audi R8 LMS GT3 EVO II 9 1.343 0.077 49.112 1:04.999 1:00.428 2:54.539 1:33.633 2

20 112 PIT GOLD 3 JP Motorsport SIEDLER, Norbert McLaren 720S GT3 EVO 7 1.549 0.206 36.104 54.576 1:00.929 2:31.609 1:33.839

Foto. LPS