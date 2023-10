ATP Stoccolma 2023, Lorenzo Sonego unico azzurro al via. Holger Rune numero 1 del seeding

Il BNP Paribas Nordic Open 2023 di tennis, in programma a Stoccolma, in Svezia, vedrà scattare domani, lunedì 16 ottobre, il main draw, dopo che in data odierna si completeranno le qualificazioni: l’unico azzurro al via del torneo, di categoria ATP 250, che si gioca sul veloce indoor, sarà Lorenzo Sonego, dato che ieri è arrivata l’eliminazione nel primo turno del tabellone cadetto di Andrea Vavassori.

Il numero 1 del seeding sarà Holger Rune, alla ricerca di punti per rafforzare l’ottava posizione nella Race to Turin, l’ultima utile per la qualificazione alle ATP Finals: il danese avrà un bye all’esordio, riservato alle prime 4 teste di serie, trattandosi di un tabellone a 28, e giocherà a partire dagli ottavi, dove incrocerà il serbo Miomir Kecmanovic o la wild card svedese Karl Friberg.

Nella parte alta del tabellone c’è anche il numero 3, il neerlandese Tallon Griekspoor, che potrebbe trovare sulla sua strada, all’altezza dei quarti di finale, Lorenzo Sonego: l’azzurro al primo turno sfiderà il serbo Dusan Lajovic, per poi incrociare nell’eventuale ottavo di finale lo statunitense Christopher Eubanks, numero 7 del seeding, o un qualificato.

A presidiare la parte bassa del tabellone, invece, sarà il transalpino Adrian Mannarino, testa di serie numero 2, che in semifinale potrebbe essere chiamato a fronteggiare lo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina, numero 4 del seeding. Occhio però alle possibili mine vaganti, come il russo Roman Safiullin, che potrebbe sfidare il francese agli ottavi, o lo statunitense Jeffrey John Wolf.

Foto: LaPresse