Tennis, Roger Federer: “Sono un giocatore felice di essersi ritirato, non ci sarà un ritorno”

Grandi festeggiamenti per la leggenda Roger Federer a Shanghai. L’ex tennista svizzero è stato ospite degli organizzatori del torneo e ha ricevuto, sul campo centrale della Qizhong Forest Sports City Arena, il premio di atleta icona del Masters 1000 di Shanghai.

Una volta ricevuto il premio, Roger, che a Shanghai ha vinto il titolo nel 2014 e 2017, ha poi parlato del suo ritiro e della sua vita attuale: “Sono un giocatore felice di essersi ritirato. Non ci sarà un ritorno. Mi sono divertito molto nel circuito, ho raggiunto il limite e mi sono spremuto fino all’ultima goccia. Non avevo più niente da dare. Adesso sono un super tifoso come tutti voi. Mi mancano quei momenti, ma adesso è iniziato un nuovo capitolo. L’ultimo anno è stato stupendo. Meno tennis, ma più tennis con i miei figli”.

Subito dopo Federer ha parlato della sua ultima finale vinta a Shanghai (nel 2017) contro un certo Rafael Nadal: “Ho giocato molto bene in quella partita. Il 2017 è stato un anno fantastico. Sono felice di aver vinto quella finale perché adoro le battaglie che ho avuto con Rafa”.