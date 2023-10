ATP Shanghai, Carlos Alcaraz: “Campo più lento di New York, ho le armi per battere Dimitrov”

Carlos Alcaraz, seppur con un po’ di fatica, è riuscito a piegare la resistenza di un ottimo Daniel Evans. Lo spagnolo (n.2 del mondo) si è imposto per 7-6 (1) 6-4 contro il britannico (n.33 del ranking) nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai. Una vittoria nella quale Carlitos è stato costretto ad adattarsi a condizioni di gioco particolarmente lente, diverse da quelle incontrate a Pechino.

“Penso che le condizioni di gioco qui a Shanghai siano più lente di quelle di Pechino e anche rispetto a New York. Quindi ho dovuto cambiare alcune cose. E’ stato un match difficile perché sono stato costretto a rimanere mentalmente ben focalizzato in partita perché che ho mancato molte occasioni. Il fatto di essere rimasto calmo è una nota positiva“, ha analizzato Alcaraz in conferenza stampa.

Il prossimo avversario negli ottavi sarà il bulgaro Grigor Dimitrov, a segno contro il russo Karen Khachanov, e in buona forma: “E’ un tennista molto ben preparato fisicamente, che ti costringe a giocare tante palle. Sarà una partita complicata, ma io credo di avere le armi per dominare gli scambi. Il rovescio a una mano di Grigor può essere un’insidia, ma io penso di avere colpi che possano creare difficoltà al mio avversario“, ha concluso l’iberico.

Foto: LaPresse