ATP Shanghai 2023: Shelton elimina Sinner e vola ai quarti, Marozsan compie l’impresa contro Ruud

Si è appena conclusa un’altra giornata ricca di spettacolo al Rolex Shanghai Masters, torneo di livello 1000 che si sta svolgendo in Cina. Quest’oggi si sono disputati i quattro ottavi di finale della parte bassa del tabellone e le sorprese non sono di certo mancate. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Si è fermato purtroppo il cammino di Jannik Sinner: l’italiano (n.4 al mondo) è andato in vantaggio di un set contro il giovane statunitense Ben Shelton (n.19 del seeding), ma poi ha subito la rimonta dell’avversario ed è stato costretto a uscire dal campo con una sconfitta per 2-6 6-3 7-6(5) dopo due ore e 32 minuti di gioco. Da sottolineare che nel tie-break del terzo e decisivo set Sinner ha ribaltato il risultato dallo 0-4 al 5-4, ma subito dopo l’americano classe 2002 ha trovato tre punti di fila e ha chiuso il match, conquistando una vittoria importantissima per la sua crescita.

A sfidare Shelton ai quarti di finale ci sarà il suo connazionale Sebastian Korda (n.26 del torneo), che, in seguito alla sorprendente vittoria al secondo turno contro il russo Daniil Medvedev (n.2 al mondo), ha confermato oggi il suo ottimo stato di forma, battendo l’argentino Francisco Cerundolo (testa di serie n.20) per 7-5 7-6(6) dopo aver annullato un set point nel tie-break del secondo set.

L’altro quarto di finale che si è delineato nella giornata odierna è quello tra Hubert Hurkacz e Fabian Marozsan. Nei due rispettivi ottavi di finale disputati oggi, il polacco (testa di serie n.16) ha sconfitto il cinese Zhizhen Zhang per 7-6(6) 4-6 7-6(4) dopo due ore e 37 minuti di battaglia, mentre l’ungherese ha eliminato a sorpresa il norvegese Casper Ruud (n.8 del seeding) per 7-6(3) 3-6 6-4.

I RISULTATI DI GIORNATA

F. Marozsan (HUN) – C. Ruud (NOR) (8) 7-6 3-6 6-4

H. Hurkacz (POL) (16) – Z. Zhang (CHN) 7-6 4-6 7-6

B. Shelton (USA) (19) – J. Sinner (ITA) (6) 2-6 6-3 7-6

S. Korda (USA) (26) – F. Cerundolo (ARG) (20) 7-5 7-6

Foto: LaPresse