ATP Shanghai 2023: sarà Giron per Sinner. Fuori Fognini, Murray e Wawrinka

Si è conclusa la prima giornata al Masters 1000 di Shanghai, che torna dopo tre edizioni consecutive saltate a causa fondamentalmente della pandemia di Covid-19 e delle restrizioni che si sono verificate in Cina. Vari i giocatori di grido presenti quest’oggi, nonostante non fossero neppure impegnate le teste di serie.

Tra questi anche Fabio Fognini, che però non è riuscito a onorare con successo la wild card accordatagli. E, del resto, con Thanasi Kokkinakis non aveva un accoppiamento “buono”. 6-4 6-2 il punteggio finale che elimina il ligure dal torneo cinese. Non si tratta dell’unica grande personalità che esce di scena.

Out, infatti, anche Stan Wawrinka: per lo svizzero il problema non risolvibile è rappresentato dal serbo Dusan Lajovic. Finisce addirittura travolto Richard Gasquet che, pur autore di una discreta stagione, qui nulla può contro il cinese più in vista del momento (in attesa di Juncheng Shang), Zhizhen Zhang.

Finisce anche il torneo di Andy Murray: per lo scozzese è netto il 6-3 6-2 subito dal russo Roman Safiullin. In sostanza, per rivedere i nomi di grido bisognerà aspettare il secondo turno; a tal proposito, sarà l’americano Marcos Giron l’avversario di Jannik Sinner. Per Lorenzo Musetti, invece, ci sarà il portacolori di Taipei (nome sportivo di Cina Taiwan) Yu-hsiou Hsu.

MASTERS 1000 SHANGHAI 2023: RISULTATI DI OGGI

Nishioka (JPN)-Altmaier (GER) 6-4 3-6 7-6(2)

Duckworth (AUS) [Q]-Hanfmann (GER) 6-4 6-7(10) 6-3

Lajovic (SRB)-Wawrinka (SUI) 6-4 7-6(7)

Maroszan (HUN)-Rinderknech (7-6(6) 6-2

Kokkinakis (AUS)-Fognini (ITA) [WC] 6-2 6-4

Purcell (AUS)-Hsu (TPE)

Zhang (CHN)-Gasquet (FRA) 6-1 6-2

Nakashima (USA)-Zapata Miralles (ESP) 6-1 7-6(3)

Giron (USA)-Galan (COL) 6-4 6-2

Sweeny (AUS) [Q]-Daniel (JPN) 6-2 6-3

Munar (ESP)-Te (CHN) [WC] 6-2 6-4

Safiullin-Murray (GBR) 6-3 6-2

Fucsovics (HUN)-Yevseyev (KAZ) [Q] 6-4 6-2

McDonald (USA)-Moutet (FRA) 6-2 6-3

Bu (CHN) [WC]-Kecmanovic (SRB) 6-7(6) 6-2 2-1 rit.

Garin (CHI)-Kovacevic (USA) [Q] 6-4 7-6(10)

Foto: LaPresse