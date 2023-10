ATP Shanghai 2023, Matteo Arnaldi cede in tre set a J.J. Wolf dopo quasi tre ore di gioco

Niente da fare per Matteo Arnaldi. Il nostro portacolori (n.42 del ranking) deve arrendersi all’americano J.J. Wolf (n.51 ATP) nel terzo turno del Masters1000 di Shanghai (Cina). Sul cemento cinese lo statunitense si è preso una rivincita, dopo che a Pechino l’italiano lo aveva sconfitto piuttosto nettamente. Una sfida molto intensa, decisa in favore di Wolf sullo score di 2-6 6-3 7-6 (4). Il tennista degli States, quindi, approda agli ottavi di finale dove affronterà il vincente del confronto tra il greco Stefanos Tsitsipas e il francese Ugo Humbert.

Nel primo set Arnaldi è costretto a fronteggiare due palle break nel quinto game, per via di una seconda di servizio troppo morbida. Bravo il ligure a tenere botta e a cancellare le due chance all’avversario. Sui punti importanti Matteo gioca meglio e lo dimostra chiaramente nei game successivi, strappando il servizio a Wolf nel sesto e nell’ottavo e cancellando una palla del contro-break nel settimo.

Nel secondo set la sfida assume sempre più dei connotati fisici e nella fase centrale i due tennisti danno fondo a tutte le loro energie. L’azzurro non sfrutta ben sei palle break nel sesto game, mentre alla sesta del gioco successivo lo statunitense va a segno. Uno strappo che galvanizza Wolf che specialmente con il dritto fa molto male ad Arnaldi. Conclusione: 6-3.

Nel terzo set la partita è una lotta punto a punto. Arnaldi inizia bene in risposta, andando avanti di un break, ma il servizio lo tradisce nel quarto game, consentendo allo statunitense di pareggiare i conti. Si accende la spia della riserva in Matteo e lo si comprende dal numero crescente di errori nello scambio. Il ligure deve cancellare una palla match nel decimo e ben tre nel dodicesimo (sotto 0-40), prima di giocarsi il tutto per tutto al tie-break. Alla fine della fiera, la spunta l’americano che supportato da un peso di palla maggiore fa la differenza, archiviando sul 7-4.

Foto: LaPresse