ATP Shanghai 2023, Grigor Dimitrov sconfigge Jarry in due set e vola in semifinale

Altra bellissima vittoria di Grigor Dimitrov al Masters 1000 di Shanghai. Dopo aver eliminato, tra gli altri, il russo Karen Khachanov ai sedicesimi e lo spagnolo Carlos Alcaraz agli ottavi, il bulgaro (n.18 del seeding) sconfigge anche il cileno Nicolas Jarry (n.22 del torneo) per 7-6(2) 6-4 in un’ora e 40 minuti di gioco e strappa il pass per la semifinale. Lì a sfidarlo ci sarà il vincente della sfida tra il russo Andrey Rublev (testa di serie n.5) e il francese Ugo Humbert.

L’inizio di partita è molto equilibrato: entrambi i tennisti tengono agilmente i loro turni di battuta e si arriva velocemente sul 3-2 in favore di Dimitrov. Poi il bulgaro cambia leggermente marcia in risposta e ottiene una palla break, ma subito dopo Jarry reagisce e con tre punti di fila agguanta il 3-3. Il set prosegue senza più strappi e la naturale conseguenza è il tie-break. Qui Dimitrov inizia decisamente meglio, volando in poco tempo sul 5-1, e successivamente si aggiudica il primo set grazie al 7-2.

Galvanizzato dalla vittoria del primo parziale, Dimitrov cerca l’allungo anche a inizio secondo set. Anche in questo caso, però, il suo avversario alza il ritmo nel momento di difficoltà e con ancora tre punti di fila sale sull’1-0. I servizi continuano successivamente a fare la differenza e senza altre possibilità d’allungo si arriva sul 3-3. Poi nel settimo gioco ecco la svolta decisiva: Dimitrov riesce a conquistare il break alla terza occasione buona del game e sale sul 4-3. Jarry accusa il colpo e nei successivi turni di risposta non reagisce: la conseguenza è il 6-4 con cui Dimitrov conquista il successo.

Guardando le statistiche, salta subito all’occhio il dato dei punti vinti con la prima in campo da entrambi i tennisti: 90% per Dimitrov e 89% per Jarry. C’è invece più differenza con la seconda, con il bulgaro che ha conquistato il 55% dei punti contro il 40% del suo avversario. Oltre a quest’ultimo aspetto, ha poi fatto la differenza anche il conto dei vincenti-errori non forzati: 19-3 per il nativo di Haskovo e 27-14 per Jarry.

