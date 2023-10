ATP Shanghai 2023, Fabio Fognini cede a Thanasi Kokkinakis nel primo turno

Pronti via e il Masters1000 di Shanghai saluta il primo italiano. Fabio Fognini viene immediatamente eliminato dal torneo cinese, sconfitto con un netto 6-2 6-4 dall’australiano Thanasi Kokkinakis; l’azzurro non riesce dunque a far fruttare la sua wild card e dà il lasciapassare al talentuoso ma bizzoso oceanico, che affronterà Hubert Hurkacz al secondo turno.

Già l’avvio del match lascia presagire tanta difficoltà per Fabio. Il primo gioco è subito combattuto, con il ligure che non sfrutta una palla per tenere il primo servizio e di tutta risposta viene colpito a freddo; Fognini ha anche due chance per potersi riportare immediatamente in pari, ma Kokkinakis se la cava; si va così fino al settimo gioco, con l’azzurro che perde di nuovo il servizio e cade 6-2 in una quarantina di minuti.

Seconda frazione che segue invece l’andamento dei servizi a lungo. Per otto game nessuno ha una vera opportunità per poter passare a condurre, ma l’australiano sta solo aspettando il giusto momento per poter sferrare l’attacco, che arriva nel nono gioco, quando concretizza l’unica palla break a disposizione. Kokkinakis poi non trema al momento di chiudere e lo fa in 80 minuti.

Partita sotto il par per Fabio, che mette molte prime di servizio (78%), ma ne sfrutta solo due su tre (28/42) e va sotto il 50% con la seconda (5/12). 16-11 il raffronto tra vincenti e non forzati contro il 12-5 di Kokkinakis, che vince 60 punti in totale contro i 46 di Fabio.

Foto: LaPresse