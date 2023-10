ATP Finals Torino 2023: i qualificati, chi rischia e chi può sognare la rimonta

La stagione del tennis sta arrivando alle battute conclusive e l’ultimo atto saranno le ATP Finals di Torino, in programma dal 14 al 21 novembre. Un appuntamento al quale sarà presente sicuramente anche Jannik Sinner. L’altoatesino ha ormai blindato la qualificazione da tempo e la finale raggiunta nell’ATP 500 di Pechino non ha fatto che avvicinarlo ulteriormente alla quota dei 4895, quelli necessari per assicurarsi ufficialmente un biglietto per Torino.

Sinner diventerà dunque a brevissimo il quarto giocatore qualificato per le ATP Finals. Un obiettivo già conquistato in precedenza da Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Una classifica della Race che equivale anche quella del ranking mondiale, visto che proprio con la finale di Pechino, Sinner è ora il nuovo numero quattro del mondo, con Djokovic sempre al comando davanti allo spagnolo e al russo.

Per le altre quattro posizioni c’è ancora molto da lottare, anche se Andrey Rublev (3685 punti) e Stefanos Tsitsipas (3580) partono sicuramente in vantaggio rispetto alla concorrenza. Al settimo posto c’è Alexander Zverev (3450), che sta vivendo un ottimo momento di forma e che nelle ultime settimane ha raccolto davvero moltissimi punti. Con ogni probabilità anche il tedesco sarà presente alla fine a Torino.

Chi rischia di non rientrare tra i migliori otto della stagione è Holger Rune (3110). Il danese è in grandissima crisi e non riesce praticamente a vincere più di un match a torneo. Anche a Pechino è uscito agli ottavi e per sua fortuna non era presente Taylor Fritz (3020), al momento suo primo inseguitore. Più staccato ed obbligato ad una bella rimonta c’è Casper Ruud (2715), mentre sembrano fuori dai giochi Alex De Minaur (2550) e Tommy Paul (2445).

Dopo Pechino il circuito resta ancora in Cina per il penultimo Masters 1000 della stagione a Shanghai. Un appuntamento fondamentale per coloro che devono ancora qualificarsi. In calendario sono in programma altri tre ATP 500 (Tokyo, Vienna e Basilea) con la conclusione del 1000 di Parigi-Bercy, che sarà davvero l’ultimissima chance per provare a raggiungere Torino.

Foto: lev radin / Shutterstock.com