ATP Pechino, Sinner sfida Medvedev: “Spero sia la volta buona”

Jannik Sinner ha surclassato Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha demolito il fuoriclasse spagnolo, trionfando in due set in cui ha sfoderato un talento dinamitardo al cospetto del vincitore di Wimbledon. L’altoatesino si è trovato a rincorrere nel primo set, quando l’iberico ha operato prontamente un break e si è portato sul 2-0. Da quel momento, però, l’azzurro ha tenuto botta con enorme maestria, ha recuperato lo svantaggio, si è imposto al tie-break in maniera perentoria e poi ha giganteggiato in una seconda frazione a senso unico.

Jannik Sinner tornerà in campo mercoledì 4 ottobre (ore 13.30) per affrontare Daniil Medvedev in un imperdibile atto conclusivo che metterà in palio il trofeo. L’altoatesino ha sfidato il russo in ben sei occasioni, ma ha perso tutti i precedenti: l’attuale numero 3 del mondo si è imposto nella prima parte di stagione in occasione delle finali di Rotterdam e del Masters 1000 di Miami, nel 2022 a Vienna, nel 2021 a Marsiglia e nel girone delle ATP Finals, nel 2020 a Marsiglia.

Il tennista italiano, che grazie al successo odierno si è issato al quarto posto del ranking ATP eguagliando lo storico piazzamento raggiunto da Adriano Panatta nel 1976, spera di invertire la rotta e di regalarsi una soddisfazione contro il coriaceo rivale, che nella semifinale in terra asiatica ha avuto la meglio sul tedesco Alexander Zverev dopo aver regolato Paul, De Minaur e Humbert nei turni precedenti. Jannik Sinner si è proiettato verso il match di domani con una dichiarazione: “Domani avrò un’altra sfida durissima, contro un avversario che non ho mai battuto. Speriamo sia la volta buona!”.

