ATP Pechino, in Spagna sminuiscono la vittoria di Sinner: “Gli piacerebbe essere Alcaraz”

Jannik Sinner ha surclassato Carlos Alcaraz nella semifinale del torneo ATP 500 di Pechino. Il tennista italiano ha demolito il fuoriclasse spagnolo, trionfando in due set e sfoderato un talento dinamitardo al cospetto del vincitore di Wimbledon. L’altoatesino si è imposto col punteggio di 7-6(4), 6-1: dopo un avvio di primo set complicato in cui ha rischiato di trovarsi sotto per 3-0, l’azzurro ha rimontato e poi ha giganteggiato nella seconda frazione.

In Spagna la vittoria di Jannik Sinner non è stata digerita, anzi è stata sminuita e ritenuta poco importante. Marca, la testata sportiva più importante in terra iberica, ha punzecchiato il tennista italiano con questa frase pubblicato all’interno dell’articolo di cronaca: “Ha vinto Jannik, che vorrebbe essere Alcaraz perché ha già due titoli del Grande Slam“.

Il messaggio che i giornalisti hanno voluto far passare tra le righe è il seguente: l’altoatesino sarebbe invidioso dell’avversario murciano perché quest’ultimo ha già vinto due tornei del massimo livello (gli US Open nel 2022, tra l’altro annullando un match-point proprio il nostro portacolori ai quarti di finale, e Wimbledon nel 2023).

“Le gustaría ser Alcaraz“. Queste le quattro parole in lingua originale che indubbiamente faranno discutere e animeranno un po’ il dibatto nelle prossime giornate, anche se domani bisognerà concentrarsi sulla finale tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev. Si tratta di un’uscita di poco gusto da parte dell’organo di stampa più rilevante di Spagna, che si coccola il suo fenomeno ma che sminuisce senza pudore i successi degli avversari, senza riconoscerne il merito come andava fatto oggi pomeriggio.

Foto: Lapresse