ATP Parigi-Bercy 2023: Lorenzo Sonego battuto da Dominic Thiem nelle qualificazioni

Lorenzo Sonego lascia Parigi-Bercy già nelle qualificazioni. E, a dire il vero, è perfido il sorteggio, perché sia lui che Dominic Thiem in altre condizioni avrebbero avuto elevate possibilità di qualificazione. Alla fine è l’ex vincitore degli US Open a prevalere per 6-1 4-6 7-5. Non ci saranno dunque altri italiani nel tabellone dell’ultimo Masters 1000 dell’anno.

Il primo set si trasforma abbastanza velocemente in un monologo di Thiem. L’austriaco c’è e lo fa capire chiaramente: dall-1-1 i game al servizio di Sonego li porta a casa sempre lui, sempre a 15, come anche i propri turni di battuta. Per il torinese, in sostanza, nasce la necessità di resettare alla conclusione di un autentico dominio da parte dell’ex vincitore Slam.

E la reazione, difatti, nel secondo parziale arriva: quasi improvvisamente, dalla palla break dello 0-2 per Thiem si passa a quella, concretizzata, che vale all’azzurro il 2-1. La gioia non dura a lungo, perché ai vantaggi arriva anche il recupero immediato dell’austriaco. Il match però è cambiato, e si nota ampiamente. Sonego sa approfittare della cambiata inerzia: nel settimo game si riprende il vantaggio con un bel game in risposta e stavolta non molla più fino al 6-4.

Quello che accade nel terzo set sembra inizialmente ricalcare il primo per dinamiche, con Thiem che vola sull’1-3 togliendo la battuta a Sonego a 30. Stavolta, però, il piemontese non ci sta e trova la forza di recuperare praticamente all’istante per poi giocarsi le proprie carte in un finale tirato. L’italiano annulla con forza due match point sul 4-5, ma l’austriaco se ne guadagna altrettanti sul 5-6. E il quarto, alla fine, è quello buono dopo due ore e 30 minuti.

Foto: © e-motion/Bildagentur Zolles KG/Sascha Feuster