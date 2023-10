Jannik Sinner medita la rivincita con Medvedev: "L'anno scorso mi ha battuto facilmente a Vienna, ma domani..."

Jannik Sinner ha sconfitto Andrey Rublev in due set e si è qualificato alla Finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il tennista italiano ha avuto la meglio sul russo con il punteggio di 7-5, 7-6(5) al termine di un incontro particolarmente equilibrato e avvincente. L’altoatesino ha saputo rimontare da 2-5 nella prima frazione e nel tie-break del secondo parziale ha recuperato dal 4-2, tramortendo l’avversario dal punto di vista tecnico e psicologico.

Jannik Sinner ha vinto uno scontro diretto pesantissimo, ha rafforzato il quarto posto nel ranking ATP e domenica 29 ottobre (ore 14.00) tornerà in campo sul cemento indoor della capitale austriaca per affrontare Daniil Medvedev. Altro ostacolo russo per l’azzurro, che ha vinto l’ultimo precedente poche settimane fa nell’atto conclusivo di Pechino e che sogna un nuovo colpaccio alla vigilia del Masters 1000 di Parigi-Bercy e delle attesissime ATP Finals di Torino.

Jannik Sinner ha analizzato la propria prestazione al termine dell’incontro vinto contro il numero 5 al mondo: “Ho cercato di restare calmo anche quando ho servito per il set e lui ha fatto il break, sono contento di avere trovato la soluzione per vincere“. In vista della finale di domani contro Medvedev è stato molto chiaro: “Sono contento di incontrarlo di nuovo, sarà una partita molto importante per me. L’ultima l’ho vinta, ma ne ho perse tante. Non conta chi ha vinto l’ultima, l’anno scorso qui mi ha battuto piuttosto facilmente vediamo se questa volta sarà un buon match per me“.

