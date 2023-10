ATP Parigi-Bercy 2023, Dimitrov elimina ancora Musetti. Avanzano Fritz, Paul e De Minaur, male Shelton e Tiafoe

È terminata poco fa la prima infinita giornata del Rolex Paris Masters, ultimo torneo di livello 1000 di questa stagione di tennis. Sul cemento indoor francese si sono disputati oggi i primi quindici incontri validi per il primo turno e lo spettacolo non è di certo mancato. Andiamo a vedere tutto quello che è successo.

Niente da fare per Lorenzo Musetti: l’italiano ha lottato contro il bulgaro Grigor Dimitrov, ha recuperato un set di svantaggio dopo aver annullato un match point nel nono game del secondo set, ma alla fine è stato costretto ad arrendersi (come successo settimana scorsa al primo turno dell’ATP 500 di Vienna, dove il nostro portacolori ha perso proprio contro Grigor per 6-3 6-4) per 6-2 6-7(4) 6-3 dopo due ore e 20 minuti di gioco. A conquistare il pass per i sedicesimi di finale è stato così Dimitrov, che ora potrà andare a caccia della rivincita contro il russo Daniil Medvedev (n.3 del seeding) dopo la sconfitta di settimana scorsa nel secondo turno di Vienna.

Vittoria in due set per lo statunitense Taylor Fritz (testa di serie n.9), che ha sconfitto l’argentino Sebastian Baez per 6-1 6-4, mentre hanno trovato il successo al terzo l’americano Tommy Paul (n.12 del seeding) e l’australiano Alex De Minaur (n.13 al mondo), rispettivamente contro il francese Richard Gasquet per 0-6 6-2 7-6 (da segnalare che Paul ha vinto al tie-break del terzo per 8-6 dopo aver annullato tre match point consecutivi dal 3-6) e contro il britannico Andy Murray per 7-6(5) 4-6 7-5 (importante sottolineare che nell’ultimo set De Minaur è stato sotto per 5-2 e ha poi dovuto annullare un match point nel decimo game, prima di trionfare con il 7-5).

Ha passato il turno anche il russo Karen Khachanov (testa di serie n.16), che ha battuto l’australiano Max Purcell con un doppio 6-4. Eliminati invece gli statunitensi Frances Tiafoe (n.14 del seeding) e Ben Shelton (n.15 del torneo), sconfitti rispettivamente dal kazako Alexander Bublik per 6-3 6-4 e dallo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina per 7-6(4) 5-7 6-3.

Hanno rispettato i pronostici Nicolas Jarry, Tallon Griekspoor e Laslo Djere: il cileno ha vinto contro l’australiano Alexei Popyrin per 7-5 7-6(6), l’olandese ha eliminato l’americano Christopher Eubanks con il punteggio di 6-7(2) 6-3 6-4 e il serbo ha superato il francese classe 2004 Luca van Assche per 6-7(6) 6-4 6-4. Ko invece un po’ inaspettato per il ceco Jiri Lehecka, che è stato sconfitto dal veterano spagnolo Roberto Bautista Agut con un netto 6-4 6-2.

Negli altri incontri di giornata il qualificato russo Roman Safiullin si è imposto contro il francese Alexandre Muller per 7-6(4) 6-3 e si è guadagnato il secondo turno contro lo spagnolo Carlos Alcaraz (testa di serie n.1), il giapponese Yoshihito Nishioka ha battuto l’australiano Jordan Thompson per 7-6(5) 4-6 6-2 e, infine, nell’ultimo match di oggi (che è terminato addirittura alle 2:22 di notte), l’austriaco Dominic Thiem ha sconfitto lo svizzero Stan Wawrinka per 3-6 6-3 7-5 dopo aver annullato un match point nel nono game del terzo set (sul servizio di Wawrinka).

I RISULTATI DI GIORNATA

PRIMO TURNO

T. Griekspoor (NED) – C. Eubanks (USA) 6-7 6-3 6-4

A. Davidovich Fokina (ESP) – B. Shelton (USA) (15) 7-6 5-7 6-3

T. Fritz (USA) (9) – S. Baez (ARG) 6-1 6-4

D. Thiem (AUT) (Q) – S. Wawrinka (SUI) 3-6 6-3 7-5

A. De Minaur (AUS) (13) – A. Murray (GBR) 7-6 4-6 7-5

T. Paul (USA) (12) – R. Gasquet (FRA) (WC) 0-6 6-2 7-6

B. Van de Zandschulp (NED) (Q) – A. Mannarino (FRA) 6-4 7-5

Y. Nishioka (JPN) (Q) – J. Thompson (AUS) (LL) 7-6 4-6 6-2

R. Bautista Agut (ESP) – J. Lehecka (CZE) 6-4 6-2

A. Bublik (KAZ) – F. Tiafoe (USA) (14) 6-3 6-4

N. Jarry (CHI) – A. Popyrin (AUS) 7-5 7-6

G. Dimitrov (BUL) – L. Musetti (ITA) 6-2 6-7 6-3

K. Khachanov (RUS) (16) – M. Purcell (AUS) 6-4 6-4

L. Djere (SRB) – L. Van Assche (FRA) (WC) 6-7 6-4 6-4

R. Safiullin (RUS) (Q) – A. Muller (FRA) (WC) 7-6 6-3

SEDICESIMI DI FINALE

N. Djokovic (SRB) (1) – M. Kecmanovic (SRB)/T. M. Etcheverry (ARG)

T. Griekspoor (NED) – A. Davidovich Fokina (ESP)

T. Fritz (USA) (9) – D. Altmaier (GER)/A. Fils (FRA)

D. Thiem (AUT) (Q) – H. Rune (DEN) (6)

J. Sinner (ITA) (4) – J.J. Wolf (USA) (Q)/M. McDonald (USA)

D. Lajovic (SRB) (LL)/B. Bonzi (FRA) – A. De Minaur (AUS) (13)

T. Paul (USA) (12) – B. Van de Zandschulp (NED) (Q)

Y. Nishioka (JPN) (Q) – A. Rublev (RUS) (8)

C. Ruud (NOR) (8) – G. Monfils (FRA)/F. Cerundolo (ARG)

R. Bautista Agut (ESP) – S. Korda (USA)/H. Hurkacz (POL) (11)

A. Bublik (KAZ) – N. Jarry (CHI)

G. Dimitrov (BUL) – D. Medvedev (RUS) (3)

S. Tsitsipas (GRE) (7) – F. Auger-Aliassime (CAN)/J-L. Struff (GER)

U. Humbert (FRA)/M. Giron (USA) (Q) – M. Fucsovics (HUN)/A. Zverev (GER) (10)

K. Khachanov (RUS) (16) – L. Djere (SRB)

R. Safiullin (RUS) (Q) – C. Alcaraz (ESP) (2)

