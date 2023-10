ATP Finals, Hurkacz torna in corsa per la qualificazione. Rune rischia

Una lotta all’ultimo quindici. La qualificazione alle ATP Finals di Torino sta entrando sempre più nel vivo e, come al solito, gli ultimi tornei a precedere l’evento al Pala Alpitour (12-19 novembre) andranno a definire il quadro della situazione. Allo stato attuale delle cose, sono quattro i tennisti matematicamente qualificati: Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Daniil Medvedev e Jannik Sinner.

La Race, classifica di rendimento del 2023 che qualifica i primi otto tennisti al Master, sorride anche al russo Andrey Rublev, che con la Finale nel Masters1000 a Shanghai è virtualmente qualificato alle Finals. Alle sue spalle tanti tennisti in gioco per i tre restanti posti.

RANKING RACE AGGIORNATO

1. Novak Djokovic SRB 8945 già qualificato

2. Carlos Alcaraz ESP 8445 già qualificato

3. Daniil Medvedev RUS 6935 già qualificato

4. Jannik Sinner ITA 4945 già qualificato

5. Andrey Rublev RUS 4275

6. Stefanos Tsitsipas GRE 3615

7. Alexander Zverev GER 3415

8. Holger Rune DEN 3110

9. Taylor Fritz USA 2965

10. Casper Ruud NOR 2795

11. Hubert Hurkacz POL 2775

Si può considerare che il greco Stefanos Tsitsipas e il tedesco Alexander Zverev abbiano buone possibilità per entrare nel novero della top-8 a Torino, mentre la posizione di Holger Rune è molto traballante. I problemi alla schiena, associati al periodo di scarsa fiducia, non hanno messo in una condizione ideale il 20enne danese. Allo stato attuale delle cose Rune ha 3110 punti.

Importante per lui sarà fare bene a Stoccolma, anche se parliamo di un 250. L’americano Taylor Fritz nell’ATP500 di Tokyo potrebbe guadagnare terreno, al pari del norvegese Casper Ruud e soprattutto del polacco Hubert Hurkacz. Quest’ultimo, vincitore nel 1000 di Shanghai, è rientrato prepotentemente in gioco e nel caso in cui riuscisse a mettere fieno in cascina nei prossimi tornei a cui è iscritto, come ad esempio il 1000 di Parigi-Bercy, potrebbe compiere un passo decisivo.

Foto: LaPresse