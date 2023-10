ATP Finals, come sarebbero i gironi col ranking attuale. Per Sinner uno tra Djokovic e Alcaraz, mina vagante Zverev

Jannik Sinner si trova saldamente al quarto posto della Race to Turin, che determinerà gli otto qualificati alle ATP Finals: l’azzurro vanta 1180 punti di margine sul quinto classificato, il russo Andrey Rublev, il quale però è ancora in corsa a Shanghai e potrebbe avvicinarsi all’azzurro, ma non superarlo.

A meno di risultati eccezionali del russo negli ultimi tornei stagionali, su tutti proprio i due di categoria Masters 1000, l’azzurro dovrebbe difendere abbastanza comodamente la quarta posizione, essendo irraggiungibile il russo Daniil Medvedev, terzo e distante 1990 punti.

Restare in quarta posizione nella Race ATP porterebbe l’azzurro ad essere in seconda fascia alle Finals, evitando così nella fase a gironi il russo Daniil Medvedev, e risultando, almeno sulla carta, il secondo favorito del proprio raggruppamento alle spalle di uno tra il serbo Novak Djokovic e lo spagnolo Carlos Alcaraz.

In terza fascia, al momento, ci sarebbero il russo Andrey Rublev, quinto a quota 3765, e l’ellenico Stefanos Tsitsipas, sesto con 3615, ma ad insidiarli c’è il tedesco Alexander Zverev, settimo con 3415 e dunque in quarta fascia con il danese Holger Rune, ottavo con 3110, a +235 sullo statunitense Taylor Fritz, nono.

Dunque allo stato attuale delle cose nel girone con Sinner finirebbero uno tra Djokovic ed Alcaraz, uno tra Rublev e Tsitsipas, ed uno tra Zverev e Rune. Dei primo otto soltanto in due sono ancora in corsa a Shanghai, ovvero Alcaraz e Rublev, che però comunque non farebbero mutare queste fasce virtuali del sorteggio.

Dalle retrovie, invece, potrebbe inserirsi, soltanto in caso di vittoria del torneo di Shanghai, lo statunitense Tommy Paul, che si potrebbe portare al settimo posto, davanti a Zverev, estromettendo Rune: Paul, però, oggi sfiderà Rublev, ed in caso di approdo in semifinale potrebbe ritrovarsi di fronte Carlos Alcaraz.

SITUAZIONE RACE ATP LIVE ALL’11 OTTOBRE

1 Novak Djokovic 8945

2 Carlos Alcaraz 8445

3 Daniil Medvedev 6935

4 Jannik Sinner 4945

5 Andrey Rublev 3765

6 Stefanos Tsitsipas 3615

7 Alexander Zverev 3415

8 Holger Rune 3110

—————————-

9 Taylor Fritz 2875

10 Casper Ruud 2795

11 Tommy Paul 2525

Foto: LaPresse