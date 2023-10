ATP Basilea 2023, Felix Auger-Aliassime batte Hurkacz in finale e conferma il successo dell’anno scorso

Fa festa Felix Auger-Aliassime nella finale dell’ATP 500 di Basilea. Sul cemento indoor svizzero, il canadese (testa di serie n.6) gioca una grandissima partita contro il polacco Hubert Hurkacz (n.4del seeding) e si impone per 7-6(3) 7-6(5) dopo un’ora e 55 minuti di gioco, confermando così il successo ottenuto nella scorsa edizione del torneo. Per il classe 2000 si tratta del primo titolo in una stagione (questa del 2023) che prima di questo torneo era stata disastrosa. Per lui la speranza è che questo trionfo possa dargli la giusta iniezione di fiducia in vista dei prossimi impegni.

Dopo i primi tre game senza palle break, Auger-Aliassime ha la chance per allungare. Hurkacz però non ci sta e si salva, prima di conquistare il 2-2. Nei successivi giochi i tennisti fanno eccome la differenza con il servizio e si arriva senza altre palle break fino al tie-break. Qui l’equilibrio regge fino al 3-3, poi il canadese cambia marcia e con quattro punti di fila si aggiudica il primo set.

A inizio secondo parziale non cambia molto l’andamento della partita: i due tennisti continuano a servire molto bene e si prosegue senza palle break fino al 4-4. Poi nel nono gioco Auger-Aliassime sale sul 15-40, ma subito dopo Hurkacz è bravo a salvarsi. Lo stesso accade successivamente anche nell’undicesimo game, con Felix che va sul 15-40, ma anche in questo caso il suo avversario dice no, prima di portarsi sul 6-5. Appena dopo Auger-Aliassime è dunque costretto a servire per rimanere nel set e non trema, trascinando anche questo parziale al tie-break. Come successo nel primo set, anche questa volta l’equilibrio regna sovrano nella parte iniziale, ma poi, sul 4-5, Auger-Aliassime alza il ritmo e con tre punti di fila va a conquistare il successo.

STATISTICHE – A fine partita il conto dei vincenti-errori non forzati del canadese dice addirittura 43-5 (contro il 28-6 di Hurkacz), a conferma dell’ottima partita giocata dal classe 2000. Grandissime percentuali al servizio per Auger-Aliassime, che chiude con il 93% dei punti vinti con la prima in campo (contro l’81% del polacco) e il 71% con la seconda (contro il 45% del suo avversario)

Foto: LaPresse