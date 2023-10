ATP Vienna, Daniil Medvedev elogia Sinner: “Pensavo di raggiungerti, ma non ce l’ho fatta”

Dopo Pechino anche a Vienna, Jannik Sinner riesce a battere Daniil Medvedev. Una finale meravigliosa, una battaglia epica di oltre tre ore, che ha visto alla fine trionfare l’altoatesino. Nel momento delle celebrazioni il russo ha riconosciuto il successo all’azzurro, con parole di grande stima: “Per iniziare grandi congratulazioni a Jannik. E’ stata una partita dura. In certi momenti ho pensato che ti potessi raggiungere, ma non ce l’ho fatta. Questa è la terza volta che ci troviamo in finale, spero che ne giocheremo delle altre. Complimenti anche al tuo team e speriamo davvero di trovarci qualche altra volta in finale”.

Medvedev passa poi ai complimenti personali: “Voglio ringraziare il mio allenatore e tutto il mio team. Purtroppo il risultato non è quello che volevamo. Ringrazio ovviamente mia moglie, la mia famiglia, prometto che la prossima volta cercherò di vincere”.

Poi è il momento dei ringraziamenti per chi gestisce il torneo di Vienna: “Ringrazio gli organizzatori, i raccattapalle, coloro che sono parte di questo torneo. Penso che questo sia uno dei migliori tornei del circuito Spero di riuscire a tornare a vincere. Ringrazio anche il pubblico per l’atmosfera. Speravate in una grande partita e l’avete avuta”.

Poi Medvedev scherza sul non riuscire mai a vincere nuovamente un torneo l’anno successivo: “Questa è una cosa che non se tutti sapete, ma faccio fatica a difendere il mio titolo (ridendo). Sicuramente ci riproverò la prossima volta”.

FOTO: LaPresse