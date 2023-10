ATP Basilea 2023: Fabio Fognini esce di scena già nelle qualificazioni contro Shevchenko

Fabio Fognini cede già nel primo turno delle qualificazioni al torneo ATP 500 di Basilea. Il taggiasco, in un match quantomeno particolare per andamento, lascia la città svizzera dopo aver perso per 6-4 5-7 6-0 dal russo Alexander Shevchenko. Non ci saranno dunque italiani in terra elvetica, considerando che tutti gli altri impegnati questa settimana sul circuito maggiore sono a Vienna.

Sembrerebbe un match possibile per Fognini, anche se l’inizio è fondamentalmente equilibrato. Il ligure, fino al 3-3, non trova il modo di entrare nelle maglie del gioco di Shevchenko. Quando lo fa, però, arriva il break a zero. Dal 4-3, però, c’è la rottura prolungata che porta il russo (in odor di Kazakistan) a riprendersi il maltolto e poi a chiudere per 6-4.

Appare possibile che il vento possa cambiare nel secondo set, e la dimostrazione arriva tutta da un buon inizio nel quale, una volta cancellata una palla break, arriva per il ligure il turno di togliere la battuta a Shevchenko sull’1-1. Appare tutto tranquillo fino al 4-2, quando il ligure cade in un altro momento negativo che lo porta a un punto dalla sconfitta. Dal match point annullato, però, risorge e trova il 7-5.

Il tutto, però, solo per disputare un terzo set da nessun game ai vantaggi, 9 punti vinti di cui 6 al servizio. In sostanza, quello che suona come un crollo totale. Peraltro, tra Challenger e ATP, nelle ultime settimane l’ex numero 9 del mondo ha collezionato 5 sconfitte consecutive. E la condizione decisamente non accenna a salire, anzi.

