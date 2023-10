Tennis, niente Lorenzo Sonego nel tabellone di Vienna: ko con Alexandre Muller nelle qualificazioni

Non ci sarà Lorenzo Sonego nel tabellone principale dell’ATP 500 di Vienna. Il ragazzo di Torino è stato eliminato nell’ultimo turno di qualificazione con Alexandre Muller, che accede al tabellone principale grazie all’1-6 6-3 6-4 maturato in poco meno di due ore di gioco. Il torinese dovrà quindi sperare in qualche forfait per essere ripescato come lucky loser.

Eppure la prima frazione lasciava presagire ad una vera e propria passeggiata per l’azzurro, che si lascia aiutare dalla resa al servizio (6 ace e buone percentuali sia con prima che con seconda), mentre il transalpino deraglia, ritrovandosi in pochi minuti sotto 5-0. Irrecuperabile il primo set, che si chiude in poco più di mezz’ora.

Ma le cose cambiano nettamente dalla seconda frazione, in cui Muller inizia a registrare le cose sul proprio servizio diventando quasi inattaccabile. Solo cinque i punti concessi dal francese, mentre Lorenzo incappa in un turno difficile nel quarto gioco, capitolando alla terza palla break. E nemmeno la partenza del terzo è delle migliori, ritrovandosi subito sotto 2-0. Muller non molla e rimane sempre avanti, chiudendo a zero nel decimo gioco.

Non bastano a Lorenzo i 10 ace messi a segno in partita; la sua seconda palla è stata molto attaccabile, con un 9/19 complessivo. Per questo arrivano undici palle break da fronteggiare, di cui nove salvate. Ma le due andate a segno sono state fondamentali per la vittoria del francese.

Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer