Arrampicata sportiva, Oriane Bertone si qualifica alle Olimpiadi 2024. Laura Rogora e Camilla Moroni rimandate

Oriane Bertone si è qualificata alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel beoulder&lead, la combinata delle specialità tecniche di arrampicata sportiva. La francese era la grande favorita della vigilia nel torneo andato in scena a Laval e ha conquistato l’unico pass a cinque cerchi messo a disposizione in terra transalpina. La padrona di casa è stata impeccabile durante la finale: nel boulder ha guadagnato ben 99,9 punti e poi nel lead ne ha conquistati 72, facendo festa con il totale di 171,9.

Un risultato notevole per la 18enne nizzarda, argento iridato nel boulder e più giovane atleta a risolvere un V14. L’ultima ad arrendersi è stata la serba Stasa Gejo (148,5). La nostra Laura Rogora ha pagato una prestazione sottotono nel boulder (49,6) e non le è bastato essere la migliore nel lead (96,1) per meritarsi il biglietto per i Giochi. L’azzurra si è piazzata in terza posizione (145,7). Camilla Moroni ha concluso all’ottavo posto (110,6 punti, con 53,5 nel boulder e 57,1 nel lead).

Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si erano già qualificate le medagliate agli ultimi Mondiali ovvero la slovena Janja Garnbret, l’austriaca Jessica Pilz e la giapponese Ai Mori, oltre alla statunitense Natalia Grossman attraverso i PanAm. Nelle prossime settimane conosceremo le qualificate tramite i campionati continentali di Asia, Oceania e Africa (un posto per ciascuna area geografica). Laura Rogora e Camilla Moroni dovranno affidarsi alle Olympic Qualifying Series, che il prossimo anno metteranno in palio gli ultimi dieci pass.

Foto: Lapresse