Arrampicata sportiva, Toby Roberts si qualifica alle Olimpiadi 2024. Filip Schenk rimandato con Adam Ondra

Toby Roberts si è qualificato alle Olimpiadi di Parigi 2024 nel boulder&lead, la combinata delle specialità tecniche di arrampicata sportiva. Il britannico era tra i favoriti della vigilia nel torneo andato in scena a Laval e ha conquistato l’unico pass a cinque cerchi messo a disposizione in terra transalpina. Il 18enne è stata impeccabile durante la finale: nel boulder ha guadagnato 69,8 punti e poi nel lead è stato l’unico a raggiungere il lead, portando a casa 100 punti e facendo festa con il totale di 169,8.

Il nativo di Surrey, nono nel lead agli ultimi Mondiali e in estate impostosi in Coppa del Mondo a Chamonix nel lead e a Bressanone nel boulder, ha avuto la meglio sullo spagnolo Alberto Ginés Lopez (133,7 punti per il Campione Olimpico di Tokyo 2020, quando si gareggiò con il format della combinata totale comprendente anche lo speed) e sul francese Sam Avezou (132,9). Soltanto quarto il fuoriclasse ceco Adam Ondra (132,9), grande icona di questo sport e al momento ancora fuori dai Giochi.

Il nostro Filip Schenk ha concluso al settimo posto con il punteggio complessivo di 88,2 punti, frutto di 49,1 nel boulder e 39,1 nel lead. L’azzurro dovrà affidarsi alle Olympic Qualifying Series, che il prossimo anno metteranno in palio gli ultimi dieci pass. Alle Olimpiadi di Parigi 2024 si erano già qualificati i medagliati agli ultimi Mondiali ovvero l’austriaco Jakob Schubert, lo statunitense Colin Duffy, il giapponese Tomoa Narasaki, oltre allo statunitense Jesse Grupper attraverso i PanAm.

