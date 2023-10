Arrampicata sportiva: Laura Rogora, Camilla Moroni e Filip Schenk in finale nel preolimpico! Lotta per il pass

Laura Rogora, Camilla Moroni e Filip Schenk si sono qualificati alla Finale del torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 per quanto riguarda il boulder&lead, la combinata tecnica di arrampicata sportiva che metterà in palio le medaglie ai Giochi. I tre azzurri sono rientrati tra i migliori otto in semifinale e hanno così staccato il biglietto per gli atti conclusivi che domani assegnerano due pass (uno per sesso) per la prossima rassegna a cinque cerchi.

Camilla Rogora ha chiuso il turno al quinto posto con il punteggio complessivo di 115,7 alle spalle della francese Oriane Bertone (144,2), della serba Stasa Gejo (120,8) e della francese Zélia Avezou (117,9). Laura Rogora è l’ultima delle ammesse con l’ottavo punteggio (99,4) dietro all’ucraina Ievgenia Kazbekova (106,0) e alla tedesche Hannah Meul (101,7) e Lucia Doerffel (100,3). Giorgia Tesio si è fermata al sedicesimo posto (56,9) ed è stata eliminata.

Filip Schenk ha concluso la semifinale in quinta posizione (112,7). Turno dominato dal britannico Toby Roberts (180,8) davanti al fuoriclasse ceco Adam Ondra (128,7) e allo spagnolo Alberto Ginez Lopez (113,4). Accedono all’atto conclusivo anche il francese Sam Avezou (113,1), il tedesco Yannick Flohé (110,7), l’altro transalpino Mejdi Schalck (103,1) e l’austrico Nicolai Uznik (100,9). Eliminato Marcello Bombardi (18mo con 57,0).

Foto: Lapresse