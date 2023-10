Andrea Iannone torna a correre! Trovato l’accordo con la Ducati per il Mondiale Superbike

Andrea Iannone tornerà alle corse nel 2024. Il centauro abruzzese, che dovrà scontare una squalifica per doping fino al 19 dicembre di quest’anno, si rimetterà in gioco nella prossima stagione. Il 34enne, trovato positivo al drostanolone al termine del GP della Malesia disputato il 3 novembre 2019, ha raggiunto un accordo con la Ducati.

Andrea Iannone correrà dunque il Mondiale Superbike 2024 con la Ducati del Team Go Eleven. Il 34enne, che ha militato in MotoGP dal 2013 al 2019 con Ducati, Suzuki e Aprilia, si è sempre dichiarato innocente dall’accusa di doping. Nel corso di questi anni il pilota ha continuato ad allenarsi con moto stradali, tra cui l’Aprilia RSV4 e la Panigale V4R, ma nel frattempo ha avviato una carriera imprenditoriale aprendo una serie di locali.

Andrea Iannone ha dichiarato: “Aspettavo questo momento da tempo, finalmente torno in pista, lì dove ho trascorso la mia vita. Ringrazio Gigi Dall’Igna, Paolo Ciabatti, Claudio Domenicali, Marco Zambenedetti e tutto il team Go Eleven per la fiducia concessa: con il loro supporto ho ritrovato l’entusiasmo che avevo da bambino“.

Il centauro, attualmente fidanzato con la celebre cantante Elodie, ripartirà da un team satellite. Il primo test avverrà nella sessione di Jerez del 31 ottobre-1° novembre 2023: un atleta sospeso può riprendere gli allenamenti due mesi prima del termine.

Foto: Lapresse