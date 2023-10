A che ora Roma-Servette oggi in tv, Europa League: canale, programma, streaming, formazioni

La Roma ha riacquisito un po’ di fiducia con il successo sul Frosinone in campionato e vuole prolungare il momento positivo anche in Europa League. La squadra di José Mourinho sarà impegnata quest’oggi fra le mura amiche contro il Servette per il match valido nel girone G.

Gli svizzeri sono tornati quest’anno a disputare la fase a gironi di una competizione europea dopo la Coppa UEFA 2002/2003, ma non stanno incantando in stagione. Il successo per 2-1 con il Losanna ha rilanciato un po’ le aspettative, ma in Super League si rimane comunque all’ottavo posto. E il cammino europeo non è iniziato al meglio con il ko contro lo Slavia Praga.

La sfida tra Roma e Servette, il cui via è programmato per le 21.00 di giovedì 5 ottobre allo Stadio Olimpico di Roma, sarà trasmessa in tv su Sky Sport Uno in abbonamento sulla piattaforma satellitare ed in chiaro su Tv8, mentre la diretta streaming sarà garantita da DAZN, Now Tv e Sky Go.

CALENDARIO ROMA-SERVETTE EUROPA LEAGUE 2023-2024

Giovedì 5 ottobre

Ore 21.00 Roma-Servette – – diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K e Sky Sport 252, streaming su NOW, SkyGo e DAZN

PROGRAMMA ROMA-SERVETTE: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: Sky Sport Uno, Sky Sport 4K, Sky Sport 252

Diretta streaming: DAZN, Now Tv, Sky Go

ROMA-SERVETTE, LE PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2) – Svilar; Mancini, Cristante, N’dicka; Karsdorp, Bove, Aouar, Paredes, Celik; Lukaku, Belotti. All. Mourinho.

SERVETTE (4-4-2) – Mall; Tsunemoto, Severin, Vouilloz, Mazikou; Stevanovic, Cognat, Douline, Antunes; Guillemenot, Bedia. All. Weiler

Foto: Lapresse