A che ora Torino-Verona oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Altro weekend lungo nel campionato di Serie A. Il settimo turno del nostro campionato si chiuderà oggi con tre partite; una di queste è tra Torino e Verona, entrambe in cerca di rilancio dopo i ko rispettivi con Lazio e Atalanta.

Match ‘del cuore’ per Ivan Juric, in cui avrà di fronte presente e passato della sua carriera. Tanti problemi difensivi, con Buongiorno che si aggiunge agli indisponibili con Djidji e Zima, in campo Sazonov con Schuurs e Rodriguez. Possibilità di vedere un attacco a due punte: Sanabria sgomita per un posto in avanti con Zapata, Radonjic è l’indiziato a lasciargli posto.

Scaligeri che invece dovrebbero mantenere il proprio 3-4-2-1. Chance per Riccardo Saponara alle spalle di Bonazzoli assieme a Ngonge, forte il ballottaggio tra Folorunsho e Duda in mezzo al campo. Sull’esterno Lazovic, in avanti invece fiducia in Bonazzzoli.

Di seguito il calendario e il programma di Torino-Verona, valida per la 7ª giornata di Serie A, che si giocherà oggi, lunedì 2 ottobre, alle ore 18.30. La partita sarà trasmessa in streaming su DAZN; per i possessori dell’abbonamento alla piattaforma streaming e a Sky Sport in contemporanea, sarà possibile assistere al match anche su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

CALENDARIO TORINO-VERONA

Lunedì 2 ottobre

Ore 18.30 Torino-Verona– Diretta tv su DAZN, diretta streaming su DAZN

PROGRAMMA TORINO-VERONA

Lunedì 2 ottobre

Diretta tv : Sky Zona DAZN (214 Sky)

: Sky Zona DAZN (214 Sky) Diretta Streaming: DAZN

Foto: LaPresse