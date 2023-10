A che ora Sturm Graz-Atalanta oggi in tv, Europa League: canale, programma, streaming, formazioni

Doppio fronte per l’Atalanta. I neroazzurri stanno tenendo botta in campionato, mantenendosi nelle posizioni valide per l’Europa risultando in piena lotta per la Champions League del prossimo anno, ma ora c’è l’Europa League da affrontare: si va in Austria per affrontare lo Sturm Graz nella terza giornata del gruppo D.

La Dea è al momento da sola in testa alla classifica a punteggio pieno grazie ai successi su Rakow e Sporting Lisbona, ma bisognerà stare attenti agli austriaci, a tre punti grazie alla vittoria con i polacchi, ma che in campionato stanno andando oltre le aspettative. La squadra di Christian Ilzer è ancora imbattuta nella Bundesliga austriaca e hanno quattro punti di margine sulla favorita Red Bull Salisburgo.

Gasperini che pare intenzionato a ridare i galloni della titolarità a Musso dopo la chance offerta a Carnesecchi contro il Genoa. Pronto a rientrare negli undici anche Kolasinac, mentre Pasalic spinge per un posto alle spalle di Scamacca e Lookman, chiamati a trovare un modo per bucare la difesa avversaria.

Il match tra Sturm Graz e Atalanta, che si disputerà alle ore 18.45 del prossimo 26 ottobre, sarà visibile su Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport 1 (201) e Sky Calcio 252, per cui in streaming su NOW e SkyGo. In streaming si potrà seguire anche su DAZN, che detiene i diritti della seconda competizione europea.

STURM GRAZ-ATALANTA, LE PROBABILI FORMAZIONI

STURM GRAZ (4-3-1-2): Scherpen; Gazibegovic, Affengruber, Wuthrich, Schnegg; Hierlander, Stankovic, Prass; Boving Vick; Horvat, Wlodarczyk. All. Ilzer

ATALANTA (3-4-1-2): Musso; Scalvini, Djimsiti, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Ruggeri; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini

