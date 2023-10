A che ora Roma-Slavia Praga oggi in tv, Europa League: canale, programma, streaming, formazioni

Dopo un inizio di stagione difficoltoso, la Roma di José Mourinho sta ingranando. Tre vittorie consecutive hanno ridato slancio ai giallorossi, che sono a soli tre punti dalla zona Champions League in Serie A. Ma c’è un’Europa League a cui pensare, e questa sera arriverà lo Slavia Praga.

La squadra ceca si sta imponendo nel campionato di appartenenza: 30 punti in 12 partite che la piazzano al secondo posto alle spalle dei rivali cittadini dello Sparta. E anche in Europa League le cose vanno a gonfie vele: due vittorie in due partite, un 2-0 con il Servette e un netto 6-0 sullo Sheriff Tiraspol che permette loro di avere, al momento, la leadership del gruppo G.

Giallorossi che potrebbero optare a un leggero turnover, con Mile Svilar pronto a prendere il posto di Rui Patricio. Possibile il rientro di Diego Llorente al centro della difesa dopo i 17 minuti giocati con il Monza, sugli esterni chance per Zalewski e Celik. Avanti Lukaku confermato, ma con El Shaarawy, galvanizzato dal gol di domenica, al suo fianco.

Di seguito il calendario e il programma di Roma-Slavia Praga, valida per la 3ª giornata del gruppo G di Europa League, che si giocherà giovedì 26 ottobre alle ore 21.00. La partita è stata scelta per essere trasmessa in chiaro su Tv8, ma sarà possibile seguirla anche su Sky sui canali Sky Sport Uno, Sky Sport 252 e Sky Sport 4K. Streaming invece garantito da NOW, SkyGo e DAZN.

CALENDARIO ROMA-SLAVIA PRAGA

Giovedì 26 ottobre

Ore 21.00 Roma-Slavia Praga – Diretta tv su Tv8, Sky Sport Uno, Sky Sport 252, Sky Sport 4K. Streaming su NOW, SkyGo e DAZN

ROMA-SLAVIA PRAGA, PROBABILI FORMAZIONI

Roma (3-5-2): Svilar; Mancini, Llorente, Ndicka; Celik, Cristante, Paredes, Aouar, Zalewski; El Shaarawy, Lukaku. All. Foti

Slavia Praga (3-4-2-1): Mandous; Masopust, Ogbu, Holes; Doudeera, Dorley, Zafeiris, Provod; Jurecka, Schranz; Tijani. All. Trpisovsky

