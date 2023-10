ATP Pechino, Jannik Sinner spiega il malessere accusato contro Dimitrov: colpa del cibo cinese?

Non è stato un pomeriggio facile quello di Jannik Sinner all’ATP di Pechino. L’azzurro è riuscito sì a strappare il pass per le semifinali, dove se la vedrà con Carlos Alcaraz, ma ha sofferto tantissimo con il bulgaro Grigor Dimitrov e non soltanto a livello di gioco.

Tre set estenuanti, oltre due ore e mezza di gioco, per trionfare per l’altoatesino che ad un certo punto dell’incontro è stato inquadrato dalle telecamere mentre vomitava in un bidone seduto in panchina.

Immagini che hanno preoccupato, ma che lo stesso Sinner ci ha tenuto a tranquillizzareal termine della sfida. Intervistato, l’azzurro ha dichiarato: “Ad un certo punto non mi sono sentito bene, forse ho mangiato qualcosa di sbagliato e ho vomitato”.

In generale sull’incontro: “È stata una serata molto dura, il livello del match credo sia stato molto alto. In ogni caso, sono contento di come ho gestito la partita, soprattutto nel terzo set”.

Foto: Lapresse