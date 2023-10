A che ora Roma-Monza oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, probabili formazioni

Siamo ufficialmente ai nastri di partenza del ritorno in campo del massimo campionato italiano di calcio. La Serie A 2023-2024 torna in scena con i match della 9a giornata. Siamo di fronte ad un turno che si annuncia importante e intenso, con sfide di alto profilo e punti pesanti in palio per ogni zona della classifica.

Uno degli incontri più importanti di questa giornata lo vivremo proprio nella giornata odierna. Alle ore 12.30 infatti allo stadio Olimpico della capitale, vivremo il lunch match tra Roma e Monza, che metterà di fronte due squadre che albergano nelle posizioni più interessanti della graduatoria reduci da un momento di ferma positivo.

Gli ospiti di mister Raffaele Palladino sono settimi in classifica con 12 punti (essendo reduci da due vittorie consecutive) con un solo punto di distacco dall’Atalanta e due dal Napoli. La Roma, che ha conquistato 6 punti nelle due ultime uscite, si trova in decima posizione con 11 punti, quindi a meno uno dal Monza.

Il match della 9a giornata di Serie A tra Roma e Monza sarà trasmesso in diretta streaming su DAZN. Su Sky Sport sarà visibile su Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213), quindi anche in streaming su NOW e SkyGO.

CALENDARIO NONA GIORNATA SERIE A 2023-2024

Domenica 22 ottobre

Ore 12.30 Roma-Monza – diretta su DAZN e Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

PROGRAMMA NONA GIORNATA: DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport 1 (201), Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport 4K (213)

Diretta streaming: DAZN, NOW e SkyGO

PROBABILI FORMAZIONI

ROMA (3-5-2): Rui Patricio; Mancini, Cristante, Ndicka; Karsdorp, Bove, Paredes, Aouar, Spinazzola; Belotti, Lukaku.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Carboni, Pablo Marì, Caldirola; Pereira, Pessina, Gagliardini, Ciurria; Colpani, Mota Carvalho; Colombo.

