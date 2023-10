A che ora Napoli-Fiorentina oggi in tv, Serie A: canale, programma, streaming, arbitro, probabili formazioni

Napoli-Fiorentina sarà l’ultima partita dell’ottava giornata di Serie A. Campionato che, da domani, va a ricaricare le batterie per una settimana, lasciando spazio all’Italia di Luciano Spalletti che sarà impegnata in due match importanti in vista della qualificazione agli Europei 2024 in Germania. A dirigere il match sarà Federico La Penna, con Baccini e Tolfo come assistenti e Forneau da quarto ufficiale. Al Var la coppia Irrati-Gariglio.

Match tra due squadre appaiate a quattordici punti in classifica, in piena lotta per le posizioni di vertice. La squadra di Vincenzo Italiano vuole fare un passo tra le grandi, anche se non riesce ad acquisire una certa continuità in Europa, vedi il pareggio con il Ferencvaros. Azzurri, che, nonostante il ko con il Real Madrid, hanno messo alle spalle il periodo più critico per quanto riguarda il gioco espresso in campo e vogliono provare a tenere il passo delle milanesi in classifica.

Il match tra Napoli e Fiorentina, che inizierà alle 20.45 di domenica 8 ottobre, verrà trasmesso in diretta streaming esclusiva su DAZN. Per i possessori all’abbonamento alla piattaforma streaming e a Sky Sport in contemporanea, sarà possibile seguire l’evento su Sky Zona DAZN, canale 214 di Sky.

NAPOLI-FIORENTINA, SERIE A 2023-2024, IL PROGRAMMA

NAPOLI-FIORENTINA, DOVE VEDERLA IN TV E IN STREAMING

Foto: LaPresse