Calendario Preolimpico volley 2023 oggi: orari 8 ottobre, programma, tv, streaming

Si gioca oggi, domenica 8 ottobre, la settima ed ultima giornata dei tornei di qualificazione ai Giochi Olimpici di Parigi 2024 per quanto riguarda il volley maschile. Impegnate tra il Giappone, la Cina ed il Brasile tutte le 24 squadre che compongono i tre raggruppamenti, tra cui anche l’Italia.

Alle ore 15.00 gli azzurri scenderanno in campo contro i padroni di casa del Brasile per una sfida sostanzialmente da dentro o fuori. Il Brasile con una vittoria sarebbe certo di strappare il pass olimpico, per l’Italia invece serve vincere e farlo con un punteggio migliore di quello con cui Cuba potrebbe battere l’Iran nel match delle 18.30. In caso di arrivo a pari vittorie, si andrebbe infatti a vedere il quoziente set ed in caso di ulteriore parità il quoziente punti.

Se nel gruppo B i giochi sono già chiusi con USA e Giappone qualificati, il gruppo C avrà nei match Belgio-Bulgaria delle 4.00 e Canada-Messico delle 10.00 i momenti decisivi per decretare chi, tra Belgio e Canada, sarà la nazione qualificata insieme alla Polonia.

Di seguito il programma dettagliato, con gli orari di inizio di tutti i match che verranno disputati oggi, domenica 8 ottobre, nel torneo di qualificazioni ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La diretta televisiva di Italia-Brasile sarà garantita da Sky Sport Uno (201), mentre la diretta streaming sarà affidata a SkyGo, Now TV e Volleyball World TV (quest’ultimo trasmetterà tutti i match). OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale della partita dell’Italia.

PROGRAMMA TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY MASCHILE OGGI



01:30 Germania-Qatar

03.00 Finlandia-Egitto

04.00 Bulgaria-Belgio

06.00 Tunisia-Turchia

07.00 Argentina-Paesi Bassi

09.00 Slovenia-Serbia

10.00 Canada-Messico

12.25 Giappone-USA

13.30 Cina-Polonia

15.00 ITALIA-Brasile (Diretta tv su Sky Sport Uno)

18.30 Iran-Cuba

22.00 Ucraina-Qatar

TORNEI PREOLIMPICI VOLLEY MASCHILE 2023: COME VEDERLI IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Max (201), solo Italia-Brasile

Diretta streaming: SkyGo, NOW TV (solo Italia-Brasile), Volleyball World Tv (tutti i match)

Diretta Live testuale: OA Sport (solo Italia-Brasile)

Foto: FIVB