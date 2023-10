A che ora la presentazione del Giro d’Italia 2024? Calendario, programma, dove vederla in tv e streaming

Il percorso del Giro d’Italia 2024 verrà ufficialmente presentato venerdì 13 ottobre (dalle ore 18.00). Si alzerà il velo sulla prossima edizione della Corsa Rosa, che andrà in scena dal 4 al 26 maggio. C’è grande curiosità per conoscere quale sarà il tracciato della prestigiosa corsa a tappe che ci terrà compagnia nel cuore della primavera.

Quali saranno le principali salite? Quali saranno le montagne che faranno la differenza? Quanti chilometri a cronometro saranno previsti? Quali saranno le Regioni e le Province attraversate dalla carovana? Dove partiranno e dove arriveranno le ventuno frazioni in programma? Per il momento l’unica certezza è che la Grande Partenza avrà luogo in Piemonte: sono infatti state comunicate le prime tre tappe, si inizierà con la Venaria Reale-Torino e il secondo giorno è prevista la scalata a Oropa.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming della presentazione del Giro d’Italia 2024. L’evento sarà trasmesso in diretta tv su RaiSportHD e in diretta streaming su Rai Play.

CALENDARIO PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2024

Venerdì 13 ottobre

18.00 Presentazione Giro d’Italia 2024

PROGRAMMA PRESENTAZIONE GIRO D’ITALIA 2023: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: RaiSportHD, gratis e in chiaro.

Diretta streaming: Rai Play, gratis.

Foto: Lapresse